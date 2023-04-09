自由共和國》陳啟耕／AIT面試有多難？

陳啟耕／移民律師

不論個人、小家庭到上市櫃公司、跨國企業，任何人想到美國工作、創業，一定要經過AIT面試，我經手過各種個案、聽過各種面試關卡，這位千禧世代、二十歲出頭的年輕小老闆就經歷了，讓他終生難忘的AIT面試。

說到電影大家會想到美國好萊塢，從小對電影攝影痴狂的「傑克」特別赴美攻讀電影學系，在校期間認真努力拚勁感動教授，對這位台灣小夥子大為驚奇，獨厚他一人，大二就能進入教授的電影公司實習，提前進入業界拍片、剪片，也因此認識許多業界人士，為了畢業作品，他每天只睡二、三個小時，最後成果讓教授盛讚「水準之高，完全超越學生作品」，畢業後又接著實習，期間各種接軌業界的大小拍攝工作，傑克都得心應手，教授認為他準備好可以創業的。從承租辦公室、招聘全職員工、購買攝影器材都很順利，跟業界的友好關係讓他接到不少案子，也與大公司簽約，「攝影工作室」萬事俱備遞件申請簽證，預約AIT E-2簽證面試。

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面試過程猶如老師隨堂考試

隔著大片玻璃面對面坐著白人女性面試官，表情嚴肅一絲不苟，讓傑克如坐針氈，面試官一開口就超犀利：工作室是不是玩玩而己？ 真心要創業嗎？ 接案會不會穩定？ 你真的做得起來嗎？能存活下來嗎？… AIT冷氣明明很涼但他全身冒汗，面試官猶如警方盤問，吹毛求疵找問題，他強作鎮定想丟些加分題，多回答一些，沒想到被面試官直接打斷要他不要再講了，然後一直看電腦螢幕敲鍵盤，傑克腦中一片空白…覺得這下完蛋了…

更狠的還在後面，面試官隨意抽考，挑出客戶開出的支票直接問他，這份收入是拍了什麼影片？什麼內容？客戶是誰？考完一張不夠，再抽考另一張，傑克緊張到手心都是汗，但還好還好通通答得出來，因為這些都在事前的意料之中，每張支票我們都在旁邊協助貼上了客戶的作品照片，我很了解AIT想法，他們的工作就是要確保每一張發出去的E-2簽證，都是真實且長久的事業，在AIT面試前我們預先幫傑克模擬了面試，叮嚀他：你有才華有決心，創業很成功客戶也很多，面試官再嚴肅都要流露自信，在整整被盤問廿多分鐘後，傑克鼓足勇氣再端出作品，一件是Apple TV上的美劇片段，另一件是電視轉播的NFL美式足球賽中場播出的啤酒廣告，這才順利過關。

從AIT官方數據上來看，台灣人申請美國E-2簽證並沒有想像中困難，只是隨著疫情緩和AIT遞件量激增，尤其是有「小綠卡稱號」的E-2簽證，面試官把關也漸趨嚴格，提醒所有想去面試的人，除了資料備齊之外，一定要事先做好心理準備。

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