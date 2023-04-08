自由廣場》獵殺黑熊連環爆

◎ 黃美秀

繼去年十二月屏東霧台鄉驚傳冰櫃翻出台灣黑熊全屍，以及摩托車三貼黑熊嘻笑遊街影片，屏東地檢署持續追查，並已起訴連續殺熊案四起，包括至少二隻母熊，也有二起是發生在保護區（雙鬼湖野生動物重要棲息環境）內。遺憾和心痛之餘，我們譴責此蓄意且累犯行徑，並呼籲司法機關從嚴究責，徹查是否涉及商業買賣。

雖然國內這幾年台灣黑熊通報有明顯進展，相關管理單位也積極參與救傷甚至野放，但黑熊被獵殺案能夠浮上檯面應該僅是冰山一角。我們首先感謝檢舉的民眾，以及鍥而不捨偵查的警調單位，讓國人更血淋淋地見識到台灣黑熊存續的困境。

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台灣至少有十個原住民族有不獵殺黑熊的禁忌，包括魯凱族、泰雅族和布農族等。本案不僅違背傳統狩獵文化，而且連續獵熊的相關狩獵活動不僅皆未依規定申請，使用的槍枝也多未登記。雖說保育類野生動物除情況緊急（如有危及公共安全或人類性命之虞）外，應先報請主管機關處理。然檢調指出，本案四起殺熊皆無證據證明該熊有任何危及公共安全或人類性命之虞。誠如起訴書所指，「臺灣黑熊屬保育類野生動物，縱有危及公共安全或人類性命之虞，除情況緊急外，應先報請主管機關處理，而本案難認有何情況緊急需立即獵捕臺灣黑熊之情形無疑。」

近十年，國內累計近二十起臺灣黑熊通報救傷的情況，其中包括十二起死亡（含本案），並紀錄到七次陷阱（山豬吊），以及八次獵槍。就十起非幼體的救傷黑熊來看，成體八十％皆有斷掌或斷趾的殘缺，比例相當高。這些數據透露出推動符合生態永續和兼顧傳統原住民文化狩獵管理的重要性，並加強黑熊和保育議題的了解，避免誤捕或刻意獵捕，並有效通報。

雖說管理單位近年來推廣較有選擇性的精準陷阱，但網路上卻仍隨手可下單各式山豬吊，甚至含示範教學短片，加上考量台灣黑熊活動範圍廣泛，相關策略的成效恐皆值得定期評估和檢討。至於誤捕黑熊通報可免除刑罰策略，也應先釐清陷阱及使用情況的合法性，畢竟積極避免黑熊誤中陷阱才能釜底抽薪。

台灣黑熊野外族群數量估計僅有數百隻，族群存續分析顯示僅能容許極低限度的獵殺，否則族群滅絕風險將大為提升。這也是台灣黑熊保育協會主張「台灣黑熊死傷零容忍」的原因。黑熊保育近二十年來，在民間和政府各界的努力下已稍見轉機，期盼這次的「黑熊連環爆」能夠讓我們更正視台灣黑熊的困境，並積極面對處理。

（作者為台灣黑熊保育協會理事長、屏東科技大學教授）

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