自由廣場》看歐盟怎麼玩「中國牌」

◎ 張孟仁

芬蘭加入北約、俄烏戰火不知何時止息之際，法國卻攜手歐盟繼西班牙訪北京。儘管拜登口頭阻止，老謀深算的歐盟圖甚麼？

對法國及西班牙而言，攫取經濟利益自為首要。馬克宏的內政失利，圖的是訪中以換取中國的訂單大禮，因為馬克宏深知在西方圍堵下，習近平有求於歐盟。而中國外貿情勢嚴峻，也有意鞏固歐洲對其市場的依賴。

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再者，俄中蛇鼠一窩，歐盟成員國藉訪中來力阻中俄關係深化，親口傳達歐盟希望北京對普廷施加影響力，同時秀出能忍受北京立場的底線。換言之，歐盟出面要求習近平與澤倫斯基對談，試探中國的誠意；即便中國敷衍，歐盟也明白告知「軍火送暖」危及歐中關係，就是不想因為中國而讓俄羅斯有喘息機會。

至於歐中關係能否大幅回暖，仍有疑問。第一，有鑑於前回德國總理蕭茲單獨訪中被批，法國銜歐盟訪中，就是不願讓中國見縫插針。儘管歐盟表示不會與中國市場脫鉤，但早對核心產品的依賴有所警覺，開始如火如荼「去中」降風險，包括晶片補貼法近日可望通過；荷蘭半導體機器禁止對中出口；歐盟的反補貼措施也箭在弦上；七大工業國籌畫反擊「經濟威脅」；德、法、義都加大印太的佈局等等。換言之，歐盟除了力阻俄中同謀外，只願意跟北京有經濟聯繫，除了貿易及其他非軍事的合作之外，歐盟對中存有顧忌，可從法國及歐盟行政團隊只願給出「努力」解凍「歐中經貿協定」的承諾看出。解凍經貿協定是歐盟對中操作的槓桿。

歐中的關係進展幅度，仍取決於北京與莫斯科的交好程度。歐盟賭上北京當和事佬一注，僅是想壓著普廷上談判桌。歐盟力扛美國壓力，主動做球向北京釋出不脫鉤的信號，接下來就等北京接招！然而，習近平面對歐盟的「示好」，顯然很難走穩兩面討好的鋼索。

（作者為輔仁大學義大利語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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