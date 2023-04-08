自由廣場》也談正期生與ROTC軍官

◎ 張玲玲

近期有多位讀者投書表達對於「大學儲備軍官訓練團」（ROTC）的看法，有人認為廢除為宜；有人認為訓練環境與時數不如軍校正期班出身的軍官、不易融入部隊，且升遷受限；也有人認為應該比照全國目前唯一的民間軍事學校──「南亞ROTC專業大學」作法，於北中南及花東各成立一所ROTC重點學校。欣見大家都能積極關心國防事務，並點出利弊。個人也曾在軍旅遇見或共事過多位ROTC出身幹部或同僚，謹貢獻一點感想或淺見。

首先，ROTC出身的軍官是有利於國軍組織文化的變革與創新。ROTC出身的軍官在民間大學讀書、生活與受訓，他們的思維方式與視角，常會有不同於一般廿四小時生活、學習集中管理的官校學生，對於軍隊領導統御與組織作法絕對會有不同的激盪；他們能在符合國軍的規範與命令下，針對過去可能過於守舊或刻板作法予以適度調整，使得幹部或部隊願意逐步嘗試變動，破除比較僵化的指揮或管理思維，帶動國軍組織文化的革新，俾提升組織效能。而這非一朝一夕一蹴可幾，而是現在進行式。

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其次，國軍高階幹部一定要去除「正期生」就是比較「正統」、ROTC是「半路出家」的想法。我個人認為，正期生或ROTC出身的軍官，沒有何者特別優秀或不正統，最重要仍在個人特質與是否願意為部隊付出心力？如果願意付出，就會「做中學、學中做」，能力也將隨著部隊指揮協調、領導管理、行政統籌…等各種部隊所需而累積經驗，變得愈加強大。這不是只有正期生出身的軍官能做到或做得好，無論是過去專修班、專科班、專業軍官、指職軍官、預官或ROTC出身都一樣可以做到、做好。所以國軍幹部要先有這樣的共識才行。

事實上，從負責國軍深造教育的國防大學戰爭學院正規班及陸海空指參班的學員背景即可窺見，能符合再進修軍事學資的軍官都有一定水準與完整經歷，過去筆者在國防大學任教時，教授的學員都是來自不同軍官養成教育的中、高階軍官幹部；我們也可看到現役將官亦同。

所以我深信，無論在何職務、何種出身，只要願意犧牲奉獻所長、為國家盡心盡力，加上符合部隊適性的特質、肯學習，一樣都可以在部隊展露頭角。

（作者為陸軍備役上校，新北市民）

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