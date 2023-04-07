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自由廣場》台灣青年看「人質網紅」馬先生

2023/04/07 05:30

◎ 王虹勻

在三月底至清明連假期間，前總統馬英九展開為期十二天的訪中行程，名義上為祭祖與交流，實質的政治目的不言而喻，就是想要「解凍」兩岸關係。與魔鬼打交道對於台灣人民來說是好是壞，人人心中自有公評。如今參訪結束，回頭來看「馬先生」此行，每次談及中國問題都會出現的「斯德哥爾摩症候群」症狀。

待遇降格仍然沾沾自喜：訪中第二天，馬英九與中國共產黨江蘇省委書記信長星餐敘時提及，自己在「台灣總統任內」完成的兩岸交流豐功偉業，隨即被信長星「糾正」是「台灣地區前領導人」。馬英九頓時猶如唯唯諾諾的人質。中國官員看似高舉交流旗幟笑臉迎人，實則在認知與軍武威嚇上持續挾持台灣，馬英九此行無法在國民黨理想路線與現實中取得平衡，只能在自己「中華民族」幻夢下，對中國極盡吹捧奉承之能事。

中華民國前總統淪為走馬看花的網紅：馬英九行程第四天，參觀武漢展覽後受訪時，語出驚人地稱中國不僅對於中國，甚至是對全世界人類的防疫有極大貢獻。讓人瞠目結舌、難以想像。放眼全世界，大概只有中國官方會贊同他的看法吧！

第六天，馬英九在湖南參加湖南衛視綜藝節目錄影，並與省委書記沈曉明會面，被對方稱為「網紅」，馬卻笑笑帶過無多做回應，像是默許這個說法。中國高層對馬英九此行的「重視」程度可見一斑，無論是參與綜藝節目錄影猶如通告藝人一般呼之即來揮之即去；或是被戲稱為網紅一說，表面上聽起來在稱讚馬英九是流量密碼，實際上正是暗諷，諷刺馬英九此行就是來逢場作戲配合中國、來接受中國賞賜的小恩小惠還感激涕零，而非正式且受尊重與禮遇的交流。

從出訪前自行降格要求隨扈不配槍、要求台灣記者不能喊馬總統只能說馬先生；出訪後，「斯德哥爾摩症候群」畢現的馬英九，或是被中共官方認證的馬網紅，總的來說，這筆與惡魔的交易，對於馬英九而言了卻一樁心願，但對於國民黨而言，還真是不划算啊！

（作者就讀世新大學社會心理學系，新北市民）

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