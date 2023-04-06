自由廣場》強化創業教育？

◎ 方復權

亞洲開發銀行 (ADB) 四日發布亞洲開發展望報告，指出台灣第一季出口成長維持疲軟，主要受國際需求疲弱影響，預估今年GDP年增率將放緩到二%，低於上次預測的三％。報告並建議台灣政府應該加強鼓勵創業，包括強化創業教育，促進多元化經濟成長來源。亞銀並補充，台灣是半導體和其他高科技產品的出口重鎮，目前隨著外部需求預料將會減弱，台灣必須找到新的成長動力，帶動經濟。

根據亞銀調查顯示，台灣超過六十％的成年人認為創業很難，但台灣在世界銀行二０二０年經商報告的一百九十個經濟體中排名十五，顯示大眾認知和創業的實際情況脫鉤。對於報告中的刺激創業活動與創業數據，相當耐人尋味。

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我國政府與各級學校，近二十年來都把創新(innovation)與創造(creativity)兩個名詞掛在嘴上，相關學術論文汗牛充棟，研究獎金發了又發，尤其是在職專班。高教還設立了育成中心，鼓勵個體或建教合作創業。然而，如同亞銀的報告結果，台灣似乎還在半夢半醒之間。

筆者觀察，我國絕大多數學校教授，無論海歸或本土派，一路念完博士後任教，本身毫無設計、製造、行銷與創業經驗，課堂上都是照本宣科，如何啟發學生？某些企業主、CEO和多數「理」字輩人士，不管是為了一張學歷證書或其他目的，順利拿到碩博士學位後，仍然維持現狀，把創新、創造、創業拋諸腦後，因為不知道如何起步。

亞銀所說的強化創業教育，「大眾認知與創業的實際情況脫鉤」，就是對台灣的教育與企業當頭一棒！

（作者從事國際貿易）

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