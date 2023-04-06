自由廣場》權證避險降稅，不能再拖

◎ 蘇緯政

立法院財政委員會於三月廿九日審查攸關「權證避險降稅」的「證券交易稅條例」部分條文修正草案，原先預期會進入逐條審查，然而在詢答結束，召委羅明才竟以處理六項臨時提案為由，裁示本案「擇期再審」，令各界錯愕！

以筆者的經驗，現在是最有機會通過的「關鍵時刻」，一旦錯過又不知得再等幾年，因此，誠懇呼籲召委應體察民意，儘速排案審查，以利後續的二讀及三讀程序，具體理由如下：

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一、台灣去年權證發行檔數達五點四萬檔，但交易金額僅占整體市場比重約零點‧八九％，主因在於證券商發行權證後須履行造市義務及進行避險，而二０一一年至去年止，證券商就此所繳付的證交稅每年平均約十八點一億元，占其發行權證每年平均毛利五十五點五億元的卅二點六％，稅負相當沉重；再者，不論是美、日、英、德等國，均未對避險股票交易課徵證交稅。因此，權證避險降稅有其必要性與迫切性。

二、權證避險降稅，若由現行的千分之三調降為千分之一，妥善規範相關控管與監理機制，不僅能改善權證造市品質，提升權證流動性及量能，強化投資人參與意願，促進股權市場活絡，亦可增加國家稅收，更能與國際趨勢接軌。此外，台股現已實施逐筆交易，待本案通過後，建議未來可推動「開放權證當沖」，提高權證及股票周轉率，使權證與現股交易量提高，有助於提振股市信心。

三、本次修正條文僅有四條，且行政院、朝野立委及業界已有高度共識，簡言之，只要召委願意儘速排入議程（召委有排案的權力）進行逐條審查，相信很快就可送出委員會，進入後續的程序。

四、如果在本會期未送出委員會，恐怕又將淪為曇花一現！因為下會期是本屆立委的最後一會期，以審查總預算案為主，且適逢總統與立委選舉，循例十二月中可能停會，時程安排勢必更加困難。本屆若未能順利三讀通過，又會因「屆期不連續」，所有努力再度「歸零」。期盼召委能儘速排案，真的不能再拖了！

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

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