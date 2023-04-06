自由廣場》ROTC招生困難 國防部應仿效南亞大學模式

◎ 陳宏煇

募兵制推動多年以來，大學儲備軍官訓練團（ROTC）一直深受國防部的重視，由於「少子化」關係，軍校生招募不易，加上報名參加ROTC的學生，國防部全額支付就讀大學期間學雜費與住宿費，而且每個月還可領取一萬二千元生活津貼，卻不需要像軍校生般被束縛在軍校內，因此吸引若干大學生參加，只是近一、二年來ROTC的招生卻愈來愈困難。

其實，少子化不僅讓軍校招生不易、一般大學也招生困難，ROTC招生也連帶受影響，但全國唯一的民間軍事學校「南亞ROTC專業大學」，卻逆勢操作，不但讓原本即將退場的學校起死回生，還運用這塊招牌招攬到許多學生，人人欽羨。

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「南亞ROTC專業大學」除了運用國防部的補助外，還自掏腰包補貼國防部未補助的大一學雜費，讓ROTC學生與軍校生一樣不用負擔學雜費就可完成大學學業，而原本ROTC學生星期六要接受軍事課程，南亞大學將其全部集中至星期五上課，星期六日則休假，學生可自行運用，甚至還可以去打工，生活與一般大學生無異，因此每年都會吸引一、兩百名學生就讀。

其實，南部的輔英大學近年也因為ROTC招募到許多學生就讀，成為學生的重點發展與招生特色。筆者建議，國防部應將資源集中在北中南及花東各一所學校，讓這四所學校成為ROTC的重點學校，讓ROTC與軍校成雙頭馬車平衡發展，而能在少子化與國際情勢等不利因素下，持續招收到ROTC學生，才能讓國家安全賡續下去。

（作者是軍退，現任大學生輔人員）

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