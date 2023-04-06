晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》ROTC招生困難 國防部應仿效南亞大學模式

2023/04/06 05:30

◎ 陳宏煇

募兵制推動多年以來，大學儲備軍官訓練團（ROTC）一直深受國防部的重視，由於「少子化」關係，軍校生招募不易，加上報名參加ROTC的學生，國防部全額支付就讀大學期間學雜費與住宿費，而且每個月還可領取一萬二千元生活津貼，卻不需要像軍校生般被束縛在軍校內，因此吸引若干大學生參加，只是近一、二年來ROTC的招生卻愈來愈困難。

其實，少子化不僅讓軍校招生不易、一般大學也招生困難，ROTC招生也連帶受影響，但全國唯一的民間軍事學校「南亞ROTC專業大學」，卻逆勢操作，不但讓原本即將退場的學校起死回生，還運用這塊招牌招攬到許多學生，人人欽羨。

「南亞ROTC專業大學」除了運用國防部的補助外，還自掏腰包補貼國防部未補助的大一學雜費，讓ROTC學生與軍校生一樣不用負擔學雜費就可完成大學學業，而原本ROTC學生星期六要接受軍事課程，南亞大學將其全部集中至星期五上課，星期六日則休假，學生可自行運用，甚至還可以去打工，生活與一般大學生無異，因此每年都會吸引一、兩百名學生就讀。

其實，南部的輔英大學近年也因為ROTC招募到許多學生就讀，成為學生的重點發展與招生特色。筆者建議，國防部應將資源集中在北中南及花東各一所學校，讓這四所學校成為ROTC的重點學校，讓ROTC與軍校成雙頭馬車平衡發展，而能在少子化與國際情勢等不利因素下，持續招收到ROTC學生，才能讓國家安全賡續下去。

（作者是軍退，現任大學生輔人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書