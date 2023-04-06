自由廣場》被中國陷害的李顯龍與阮富仲

◎ 阮清金

新加坡總理李顯龍日前參加博鰲論壇時，跟中國國家主席習近平會面，事後中國官媒聲稱李顯龍承認台灣是中國內政，但實際上新加坡政府的新聞稿寫的是祝賀習近平連任國家主席以及兩會順利召開，同時在重申良好的雙邊關係時，李顯龍和習近平同意將星中關係升級為「全方位、高品質、前瞻性夥伴關係」，無關台灣。

無獨有偶，越共總書記阮富仲在去年訪問中國之後，也是被中國官媒硬塞了一句支持一個中國原則、台灣是中國的一部分，但實際上阮富仲只表示「越中是山水相連的鄰國。由胡志明主席和毛澤東主席以及兩國革命老前輩親手締造和精心培育的越中友誼，成為兩黨、兩國和兩國人民的寶貴財富。越南一向重視並將發展越中全面戰略合作夥伴關係視為頭等優先事項。」越南官方人士私底下表示，台灣問題對越南而言十分複雜，但越南很明白，台灣與港澳狀況有所不同。

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台灣與越南算是移民與勞務的共同生活圈，新加坡不僅與台灣簽有經濟合作協定，也是國防事務的合作對象，對新加坡來說，不論台灣或中國，都是其應對地緣政治與伊斯蘭恐怖主義威脅的合作夥伴（主要是印尼和菲律賓南部），李顯龍在擔任副總理即將接班時，還刻意訪問台灣，就是為了要談星光部隊問題，所以新加坡當然不可能做出這種聲明，越南當然也不可能，因為台越間，尤其是中南越地區，越南中央政府也有一個台灣事務委員會，也就是說，越南盡可能在台灣於實質上不隸屬中國架構下的方式往來。畢竟對越南來說，除了日益趨近的越美、越日、越韓和越歐關係，越南與寮柬兩個鄰國的關係，也是越南保守派比較注重的層面，而中國現在日益透過各方面去拉攏這兩國，促進台越關係變成平衡這種力量的重要方式之一。

中國知道新加坡與越南在外交上與台灣關係匪淺，也是台灣在新南向政策的重要夥伴之一，所以才故意把這種貶低台灣國格的話硬塞到他們嘴裡。越共總書記阮富仲日前與雲南省委書記王寧見面，被部分越南網民認為降低國格，但同時隔天又與拜登進行雙邊會談以平衡關係，不論越南和新加坡，都是以自己國家利益為依歸，絕非中國所說的，以中國的利益為真理，台灣若真是中國的一部分，反而不利於新加坡與越南的國家利益。

（作者是每天學越南語創辦人兼執行董事）

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