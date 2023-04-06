自由廣場》慎終追遠只到炎黃子孫？太短視了

◎ 張國財

清明節剛過，大家在祭拜追思列祖列宗之餘，不知是否曾理性、愼重思考過，我是什麼人？從新的屬地主義觀點看：我生在台灣、長在台灣、生活在台灣，沒有飄洋過海移民他國，我當然是台灣人！

從舊的屬人主義（也就是血統論）觀點看：台灣原住民、夏威夷原住民、紐西蘭毛利人，跟東南亞南島語系原住民，怎麼看，怎麼相像；彼此間許多詞彙共通，更是不爭的事實，此非純屬巧合可以概括。另外，根據台灣有唐山公無唐山媽的俗諺，加上過去移民只限男性、禁絕女性或男性遠多於女性移民歷史，以及林媽利教授以血型、基因的科學證據證實八十五％的台灣人，都帶有原住民的血緣，跟所謂的漢人其實已「流著不同的血液」。在在告訴大家，慎終追遠到「我們都是炎黃子孫」的結論，真的是「數典忘祖」！

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中國人喜歡「慎終追遠」是好事，但中國人喜歡説「我們都是炎黃子孫」雖然沒有招誰惹誰，卻很不科學，也很不文明─所謂孤陰不生、獨陽不長。津津樂道「我們都是炎黃子孫」，只提男性祖先「炎黃」，不提跟炎黃生兒育女的女性祖先是誰，也太大男人沙文主義了？相形之下，洋人的「亞當、夏娃」説，兩性平權多了吧？

另外，列祖列宗一路上推到「我們都是炎黃子孫」，然後就戛然而止，時間不過追溯到五千多年前，目光未免短淺。其實，稍具邏輯推理能力者，基本上都要問，炎黃總不會是從石頭中蹦出來的吧？那麼，炎黃又是誰的子孫？炎黃的（內外）祖父母，又是誰的子孫？炎黃（內外）祖父母的（內外）祖父母，又是誰的子孫？如此追根究柢，最後，不是該依照多數科學家所認同的「現代人祖先大約是十五萬年前由非洲大陸向世界其他各洲遷移的」，才是源遠流長的視野嗎？

綜上，「我們都是炎黃子孫」是在「慎終追遠」，還是「慎終追近」？從人類的根源看，說「我們都是炎黃子孫」，與「我們都是非洲人子孫」，那一種說法比較「數典忘祖」？

（作者是新竹教育大學退休副教授）

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