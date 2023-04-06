自由廣場》中俄軍事合作的最大戰略困境

◎ 張延廷

由於在烏克蘭戰事受阻，俄羅斯總統普廷趁習近平訪問莫斯科時大獻殷勤，外界普遍認為俄羅斯被西方孤立後，將完全仰賴中共支持，因此有人解讀中共將從俄羅斯獲得前所未有的軍事科技，解放軍裝備研發將突破昔日瓶頸，實則不然，有諸多因素在其中。

俄羅斯在國際軍武市場上具有指標性地位的多功能戰機，在俄烏戰爭爆發前，莫斯科對同樣出口至中國大陸的Su-30系列戰機，與印度就有明顯的性能落差。同為全世界最大的兩個Su-30外銷版的進口國，俄羅斯對印度的Su-30MKI機載電子戰裝備，就明顯比中共的Su-30MKK先進。中共在無法取得「原裝貨」的限制下，只能對俄製產品實施逆向工程，以土法煉鋼的自製品來權充。由於未經原廠系統化嚴格測試，「山寨版」一旦面臨實戰，成效就相對有限。

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例如以Su-30、Su-35系列搭載的L-175V機載電子反制莢艙，系統專為探測信號源輻射而設計，可使其扭曲反射信號參數。這有助於遲滯飛機受敵探測信號，以及在機載雷達實際主動掃描期間，增加對手探測的時間和困難度。但由近幾次中共海航的殲-11戰機在南海上空攔截美軍飛機時，均採用迫近「伴飛」美機航線的戰術，卻未見解放軍的機艦採用電子反制干擾技術，顯然其電子戰系統功能有限。

再者，俄羅斯的蘇愷系列戰機的基本結構設計，都兼容電子戰莢艙系統，可對敵空用雷達的毫米波實施雜訊干擾或直接壓制。其功率覆蓋了北約的G-J波段，還可透過查詢機載雷達的反射信號參數，實現對輻射源探測信號的無線電定向，該系統在運作時可掩護真目標，使敵人難以測量距離、速度、角度位置等資料，但至今卻未見共機有相似的科目演練。

最後，現代戰機最重要的工藝指標，是高性能渦扇發動機銲接的專業技術，中共在一九八０年代前無法完全自製戰機，就是礙於這項關鍵，最後由專業技師從旁破解，才得以跨越門檻。俄羅斯在吃悶虧之後，將戰機的發動機技術對中共完全封閉，中共不由得才轉向英國採購「勞斯‧萊斯」（Rolls & Royce）系列產品用於「飛豹」（殲轟-7）機隊上。這也說明從蘇聯時代到今日俄羅斯，絕不會把核心技術轉交給中共和任何其他軍售國，機載電子裝備如此，高性能發動機亦如此，而且兩國都在搶食軍售大餅，矛盾當然會大於合作。

反觀我國，在台海周邊日趨精密複雜的現代化聯合作戰場域，未來飛行員的操作負荷會越來越重，一名飛行員要兼顧武器官的工作，這也興起是否要研發戰鬥機AI化的課題。為因應台海接戰距離短、飛行員訓練困難等先天條件，現在通訊科技的進步，應該可以由在地面站台的武器官來同步協同在空機執行作戰任務。另者，目前我國戰機都是輕型戰機，武器裝備的攜帶量都受到限制，多一位飛行員的重量及增加座艙空間佈局，都會對輕型戰機增加負擔。如果能充分運用現代化的人工智能科技，配合加速研發防禦型的空地協同作戰的戰機，將是未來爭取台海空優重要的戰略依託。

（作者是前空軍中將副司令、清大榮譽講座教授）

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