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自由廣場》「各表一中的九二共識」會害死台灣

2023/04/05 05:30

◎ 陳世民

馬前總統赴中言論的主軸，是他和國台辦主任宋濤會面時所偷換概念的九二共識「各表一中」。馬英九引述國台辦網頁解釋的「九二共識」，說是一九九二年兩岸達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識。然而，這不同於過去藍營所謂的「一中各表」，各表在一中後面，才有表述一中是中華民國的空間，各表在一中前面只是指兩岸在各自表述一中原則。

二○一六年前，國台辦副主任王在希便曾直言「在『一個中國』問題上，大陸堅持的是兩岸『各表一中』，……，而不是當年蘇起那些人堅持的『一中各表』」。王在希說，因為「各表一中」兩岸可以各自去表述都接受「一個中國原則」，「但『一中各表，中國只有一個，請問如何各表』？主權問題絕對沒有模糊的空間。」

在一些媒體刻意混淆下，一般人可能難以了解「各表一中」的意思，簡單說就是：台北表述大陸是中國的一部分，北京表述台灣是中國的一部分，這就是二○一九年習近平所定義的：「兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一的九二共識」。馬應該也了解此點，因此之後在湖南再提中華民國憲法論，但這頂多只能讓國內統派自嗨，看看中國媒體是否有作任何報導，便可知道北京的態度。別忘了三月底中國外交部發言人毛寧才表示北京一貫立場「我們反對任何企圖製造兩個中國的圖謀」。而馬訪中前一天，北京才利用宏都拉斯建交聲明，指「世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府」（明顯讓馬背書），哪裡有容忍「中華民國的存在事實」。

馬赴中言論是在塑造「台灣是中國的一部份」、「我們是中國人」的認知，這將使台灣變成中國的內政問題，呼應北京要求他國不可干涉中國內政的主權原則，而使國際社會難以聲援台灣安全。馬訪中期間中國仍持續軍機擾台，馬時代中國軍力尚未準備好，但現在不同了，中國可能已自認其軍力有把握在沒有美國介入下拿下台灣，習近平就是在等一個「確定美國不會軍事介入」的機會。馬如果真的追求和平，那請在大陸要求北京放棄用武力解決台海問題；如果真的要捍衛中華民國，請高喊：堅決反對台灣被統一在中華人民共和國之下，而不是援引明言「台灣是中華人民共和國不可分割領土」的中國憲法。

（作者是台大政治系副教授）

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