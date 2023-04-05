自由廣場》誰和你一樣是中國人！

◎ 黃榮文

國內許多政治人物時常假借祭祖名義前往中國，真正目的是冀望能與中共高層會面，以自抬身價或爭取特定選民認同，或向中共高層交心，藉此獲取個人政治利益。近期尤以在中國自稱為「那個」的馬英九為其中之最，他多次以中國人自詡，稱兩岸都是中國人，並對台灣有諸多貶抑，讓國人難以接受。

不諱言，筆者自幼受到黨國教育與政治氛圍的薰染，確實也曾迷惘自詡是「堂堂正正的中國人」，一心嚮往有朝能暢遊「祖國」的三川五嶽。但年紀漸長，出國求學及旅遊增廣了見聞，自由、民主、人權意識漸增，才發現早期所受的教育中充滿謊言與愚弄，竟然只知中國的長江、黃河、泰山，卻對中部居家附近的大肚溪、烏溪、濁水溪、大甲溪一無所知，遑論南北的高屏溪、淡水河，台灣百岳更叫不出幾個，汗顏到無地自容，漸漸便改稱自己是「台灣人」！

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猶記得幼時家族耆老言談中，曾說到「有唐山公、無唐山媽」。反思之餘，即著手追溯整理家族史，終於釐清約兩百年前的女祖先乃平埔族人，在清朝時代受漢姓「林」。依平埔族女系社會傳統，招贅了吳姓唐山公，吳無嗣亡故，再招贅黃姓祖先，所生子女依序分別姓林、吳與黃，因此有了黃姓一脈，而長輩親屬中亦陸續有招贅的情形，且絕大多數為林姓女性招贅夫婿。依此跡證，筆者和許多的台灣人一樣，是「有原住民血統的台灣人」。

四年前疫情尚未爆發，筆者自由行瑞士、義大利，透過網路訂了羅馬一家民宿，入住時方知主人是移居義大利多時的中國人，中、義、英語皆通，還親自下廚招待住宿旅客早餐。某天早上和同樣入住的一名中國旅人用餐，席間問答如下：「你哪裡人？」「台灣人啊！」「我當然知道你是台灣同胞，我是問你祖籍哪裡？」「喔！我是有台灣原住民血統的台灣人，祖籍台灣」。談話就此打住，因為對方「統」不下去了。

馬前那個在中自稱是中國人，國人予以尊重，但在中國官員面前唯唯諾諾地稱許「兩岸都是中國人」，那就請他永遠留在那裡當中國人好了！

（作者是彰師大兼任教授、彰化縣民）

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