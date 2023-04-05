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自由廣場》（鏗鏘集）虛情假意，當過「這個」的那個人

2023/04/05 05:30

◎ 李敏勇

清明時節，台灣（中華民國）前後任兩位總統，分別有美洲之行和中國之行。馬英九以掃墓之名，行認祖歸宗之實；蔡英文訪問拉丁美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，前後行經美國，預料會見眾議院議長麥卡錫，鞏固邦誼，拓展外交。對照的是台灣，這個叫做「中華民國」也罷的國家，或非正常國家內部的認同問題。現任總統蔡英文努力建構台灣的國家共同體；前任總統極力表態台灣屬於中國，以「這個」說他當過總統。

馬英九拿過綠卡，家人大多美國籍，口口聲聲「中華民族」而不自慚。就像移民美國還自稱中國人，聚眾滋擾並非中國人的台灣（中華民國）總統。他還曾是「反共愛國聯盟陣線」成員，被指控學生時代坐享「反共」非分利益，打小報告建功。他在連戰、宋楚瑜兩次競奪、合作總統之路失敗，繼陳水扁兩任八年之後，出任兩屆八年總統。以馬習在新加坡之會，沒有「一中各表」的「九二共識」，毀滅了自己在台灣人心目中的錯愛。參選台北市長時，為了騙選票，還在李登輝拉起他的手時，說是台灣人，真正的中國人會看得起他嗎？

果然是英國《經濟學人》認證的「Ma the bumbler」，徹底揭露了中國國民黨這個人，從前以「反共」，現在以「降中附共」為重的投機性格與政治態度。台灣的民主化，已非戒嚴宰制時期，可以任由中國國民黨掌握特權，依附共產黨中國制約台灣，成為他的降附出路。他甚至為中國武漢肺炎擦脂抹粉，就只在乎自己，並不關心已認同台灣的「外省人」感受和處境。

馬英九在南京，迴避了「中華民國歷史之碑」。中華人民共和國以「一九一二—一九四九」註記了存在卅八年的歷史。多少人死於國共內戰？慘死於南京大屠殺。馬英九的中國行，與一干退將罔顧國格、軍魂、武德，奔赴共產黨中國之旅，有何兩樣？不只羞辱了自己，也羞辱了他們的黨國。當年，口口聲聲的「蔣總統萬歲！」只是為名為利，真是無品！中華民國在中國會兵敗如山倒，其來有自！

馬英九以德、法世仇都能泯恩仇為例，不倫不類的比喻。台灣的中華民國被中華人民共和國尊重為國家嗎？德國和法國是兩個國家，從敵對戰爭到都成為歐盟國家，顯示了文明歷史進程的國與國關係。台灣與中國在國家條件上當然可以和平交好，問題出在中國。他無厘頭的這番話，不知有沒有受到中國的訓斥？挾「中華民國」媚「中華人民共和國」，又是為何？

完全沒有民主素養，只知道吹捧亡其黨國的另一個黨國，馬英九昔日服侍蔣經國，唯唯諾諾的身段，蔣經國天上之魂看了，不吐血才怪！反共，親共，異體連結在「中國」，服膺於中國共產黨黨國。這種人仍然奔赴慈湖、頭寮，口是心非！真是的！這種人，難怪會被認為根本是騙子！難怪有人說：就留在中國，送給中國算了！

（作者是詩人）

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