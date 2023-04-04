自由廣場》流浪狒狒的真相在哪裡

◎ 張約翰

三月廿七日從第一起目擊情報開始，在新竹、桃園流浪了十七天的東非狒狒，上週二在獵人槍下結束一生，遺體先被當戰利品展示，又反轉成官員蓋棺獻花鞠躬，但牠到底是哪來的？到筆者為文前都搞不清楚，真相一再反覆，在社群媒體上受關注的程度不下馬英九訪中、高中生疑遭霸凌自殺案。

這起流浪狒狒事件，從頭到尾都有一堆不斷反覆矛盾的訊息到處流傳。狒狒是什麼品種？牠在哪些地方被目擊？對人類到底有什麼威脅？到底是用麻醉槍捕獲還是直接射殺？這一連串的問題，有的已經有答案，有的則是曾經以為有答案，結果被後來的新資訊推翻，然後在你以為事實已經明朗時，又再一次被推翻。這不是標準的陰謀論特徵嗎？

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從狒狒流浪記的社群平台訊息來看，符合陰謀論的部分特徵：多重無法核實的消息來源、關鍵爭議訊息互相矛盾、引發不同主張陣營的對立。

首先是多重無法核實的消息來源。到底狒狒出現的目擊情報可不可靠？在生成型AI應用如此普及的情況下，湊熱鬧捏造目擊情報變得十分簡單，也因此讓真正的目擊情報可信度大降，讓圍捕行動不易據以判斷。

其次是關鍵爭議訊息互相矛盾。狒狒從何而來，只有各種猜測爆料，原本認定是由某動物園逃逸，直到筆者為文時，又因疑似驗屍人員爆料而再陷入謎團。不能確定來源，那麼責任歸屬就難以定論，新聞媒體沒有關鍵證據，只有各種猜測。

然後是引發不同主張陣營對立。一開始狒狒品種不清不楚，對其習性無法判斷，桃竹一帶居民自然擔心受到威脅，遭遇時如何處置的正確資訊引導不足。另一方面，關心動物權益、甚至單純把流浪狒狒當成公路電影主角般給予同情的人們，又希望能以沒有任何人受到傷害的結局收場。不料結局如此現實殘酷血腥，引發爭議，息事寧人的送行鞠躬又被批矯枉過正。事件落在去除威脅優先與尊重生命至上的兩極爭議。

陰謀論讓真相愈離愈遠，促成陰謀論或成為信徒，並不需要什麼複雜的動機或操作，只要不斷讓真相模糊就好。新聞媒體在這類事件中，理應多發揮娛樂與擴大爭議之外的能力，多提供點實用資訊與真相，不要成為陰謀論的助手。

（作者是世新大學傳播博士）

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