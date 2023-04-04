自由廣場》中國非開發中國家 全球應覺醒

◎ 姚中原

美國聯邦眾議院三月廿日以四一五票贊成、零票反對無異議通過，由共和黨籍眾議員金映玉及民主黨籍眾議員康諾里共同發起的「中國不是開發中國家法」；該法旨在遏阻中國利用開發中國家身分，在國際組織內享有特殊待遇，進而操弄制度；該法內容並要求美國國務卿在美國和中國都加入的國際組織、條約或協議內，尋求摘除中國的「開發中國家」標籤，重新歸類為高收入、中高收入或已開發國家。

所謂「開發中國家」，也稱「發展中國家」或「欠發達國家」，是指經濟、技術、人民生活水準較低的國家，與「已開發國家」相對。當今有亞、非、拉丁美洲以及其他地區的一百卅多國，占全球陸地面積和總人口的七十％以上，是被歸屬於「開發中國家」地位，包括中國在內。

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但很顯然的，目前所有開發中國家或一些已開發國家，其經濟發展實力或是軍事科技能力，是無法與中國相比擬的。

二○一九年三月，美國駐世界貿易組織大使謝伊（Dennis Shea）曾在日內瓦總部公開表示，中國不應再聲稱自己為開發中國家，他並批評中國「已經發射探測器可登陸月球的背面」，卻仍堅持要和最貧窮國家接受同等優惠待遇；同年六月時任美國眾議院外交委員會亞太小組委員會主席約霍（Ted Yoho）亦公開指出「中國為世界第二大經濟體，建造了五艘航空母艦，並透過一帶一路倡議在全球投資，還斥資發展太空項目，怎麼可能是開發中國家？」以上論點都值得國際社會省思，也點出當前中國對美國、對全球的威脅性。

過去十多年來，中國將其經濟發展實力與大幅國家預算，投資在軍事的軟硬體建設上，使得人民解放軍已具有「聯合作戰」、「網路攻擊」、「太空作戰」的現代化作戰能力，也自製高科技的戰略武器，包含隱形戰鬥機、極音速飛彈、反衛星導彈系統等。此外中共更持續發展「核武」、「潛艦」及「資訊作戰」能力，皆使得中共軍力的全球排行，早已超越英、法、德等歐洲先進國家。

現今軍事實力排名全球第三、國防預算位居全球第二的中國，除了軍事影響力外，另在新能源、高速鐵路、超級電腦、量子網路、人工智慧等領域，也都比許多歐美國家有較強實力，中國的研發經費更已高居世界第二。以上情事皆說明了中共整體國力十分堅強，絕非一般開發中國家所能展現的作為。

中國是世界第二大經濟體，國內生產毛額（GDP）占全球約十八．六％，經濟規模僅次於美國，卻長期被視為開發中國家，並享受國際組織各種優惠，此事確實該檢討；去年俄烏戰爭後，中國更以最高價格大量購買俄羅斯石油，暗中支持俄軍侵略行為，也該受國際譴責。美國國會眾議院通過「中國不是開發中國家法」，研判是希望世界各國能夠明瞭並警覺到，當前中國綜合國力強大，已不再是開發中國家，而是一個對全球安全、經濟，皆有巨大破壞力的威權主義大國。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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