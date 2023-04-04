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自由廣場》最後一個被「這個」騙的中國人

2023/04/04 05:30

◎ 王國論

武漢肺炎爆發後，世界上第一個被騙的人，非美國金毛公雞川普總統莫屬。當時咱台灣，繃緊神經隔離應變，但川普一副吊兒郎當的模樣，低估武肺的嚴重性，讓這個美利堅合眾國差點成了「合葬國」，更險些讓習大大計畫得逞。

因此，疫情三年來，近七億人染疫，全球七百餘萬人死於非命，對全球之災難自不用再說。只要染疫，連見親人最後一面的機會亦沒，因此只要談及誰散播毒源，莫不怒罵習大大「膨肚短命」；尤其毒源起於中國武漢，已是不爭事實，這話可不僅是咱台灣人說說而已，連早先幫忙掩蓋的WHA亦招認了。

「他馬的」新台灣人爬回去祭祖，秒變中國人。卻多事「為給世人一個驚喜」，給台灣人添一驚嚇，突改行程，增加參訪武漢抗疫行程，去擁抱禍延全球的世界罪人；惡質的是，自己要死，還拉台灣人墊背，指怪台灣當時的「武漢包機」，造成中國困擾，意思是台灣人怎麼沒有跟牠一般Bumbler，還深以為天下人的馬臉，都跟牠一樣長。

有趣的是，這種乖孫子的舉止表演，如未能入木三分，當天的毛片鏡頭即被「喀擦」乾淨，難怪這趟掛羊頭賣狗肉的祭祖行，「他馬的」會如此賣力演出「這個」，哪怕連當地中國百姓都如影隨形羞辱他，依然甘願充當中國棋子，不斷對號入座。

習維尼的笨庸才早有註冊。如今充當編導，安排這種丑角搬演的爛戲，牠自己竟然亦看得下去，「作戲空，看戲憨」，冷清的中國戲棚下竟還有這樣一位打瞌睡的觀眾，應是最後一個被「這個」欺騙的中國人，哀哉！

（作者是律師）

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