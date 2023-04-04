自由廣場》（鏗鏘集）拜公媽與當木馬

◎ 王景弘

馬英九去中國祭祖，原無可厚非；表面上他也創下新例，以「解釋」憲法及兩岸關係條例，提及「中華民國」，和國民黨「一中各表」的定義，但實質上他賣力演出，目的在影響台灣政治，當中國統戰的木馬。

祭祖把戲，中國要的是「一中」，馬英九附和的也是「一中」；他們的共同目標在幫國民黨贏得大選，接受中國招降而「統一」。為這大目標，中國冒可以管控的小風險，讓馬英九演出轉內銷，幫國民黨助選。

請繼續往下閱讀...

但演雙簧只凸顯雙方體制不同，而馬英九犧牲民主開放的價值，接受中國對訊息的管控。媒體採訪受嚴格限制；馬英九對中國人民並沒有言論自由。他的活動、談話經過馬辦和中國過濾，只是中國大外宣。

馬英九只能對少數中國學生解釋「中華民國憲法」前言，及兩岸關係條例「一國兩區」的法條，附和中國所稱台灣「自古以來就屬中國所有」的立場，卻不提那是沒有民主基礎的憲法，「台灣屬中國」只是兩個中國黨的主張。

他配合中國宣傳「抗日」，卻不過訪中共導演的「兵諫」西安「捉蔣亭」，也不提終結戰爭的對日和約。不顧和約領土條款，不顧台灣民主選擇，用威權憲法接受一個中國，那是國民黨背叛台灣民主，不是台灣的立場。

馬英九祭祖文，可愛有餘，誠實不足。馬立安地下有知，當責問馬鶴凌抗日，而未「剿匪」；何以馬鶴凌要舉家赴港、轉台；馬英九當兩任「中華民國總統」，竟七十三年未返鄉祭祖；何以當中華民國總統，需要推動「和陸、親美、友日」？

「一人一家代，公媽隨人拜」，這是私領域，大家尊重，但要滲入政治，偷渡民主化之前強加的法律條文，把台灣納入中國，那違背台灣人民自由選擇的立場。

（作者為資深新聞工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法