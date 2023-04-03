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自由廣場》支持修正父母懲戒權規定

2023/04/03 05:30

◎ 陳添丁

法務部近日擬修正民法有關「父母得於必要範圍內懲戒其子女」之規定，引發社會議論，昨日有讀者投書論及此事，謹就此議題拋磚引玉：

現況分析：據衛福部統計，前年發生在家內場域的暴力個案數計達六千餘件，且各場域遭受不當對待類型以「身體不當對待」最多；再針對家內場域案件分析，八成施虐者為缺乏親職知能或習於體罰，次因素為家長經濟困難、親密關係暴力、心理衛生或物質濫用等。

法院見解：按花蓮地方法院一百一十年審理家庭暴力之妨害幼童發育案，判決書載明「我國雖制定兒少法、兒童權利公約施行法，明文禁止任何人對兒童施以身心虐待……然我國立法前揭法律時，既未採德國、日本廢除父母懲戒權之立法方式全面禁止體罰，仍保留民法中有關父母懲戒權之規定，而懲戒權之制裁方式，無非本於紀律目的之管教所進行處罰，包括打、罵、擰、拘束、警閉及禁食等，是解釋論上應本諸立法意旨，探求我國父母就其懲戒權實施之動機、目的、衡酌必要範圍，並不能直接以刑事罪責相繩……」，有關懲戒權之定義此判決就法體系似不否定家內體罰，關鍵在符合比例原則與否，而此即為實務上施虐者往往所持阻卻違法事由。暴力行為正是此次修法所欲杜絕，故法務部強調未剝奪父母管教權，僅係不能採取暴力行為。

配套措施：徒法不足以自行，懲戒權目的在戒而非懲，修法有助於接軌國際人權，但誠如前述，施虐者多數正因親職教育的不足，方仰賴上一代傳統教養方式藉由體罰施以管教。正本清源之道應有賴社政、勞政及教育系統等的協力合作，支持修法並如各界所呼籲透過友善職場、賦稅減免、經濟支持、托育服務、家庭教育、正向管教等面向營造優質育兒環境。

（作者為教育人員，新竹市民）

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