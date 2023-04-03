自由廣場》名人話題：從FB騙到YT

◎ 林書立

今年財經名人話題不是股市、房市或匯市，而是聊誰被冒名上了詐欺廣告！甚至有名人表示，假廣告粉絲數竟然還高於本尊。

目前已知飽受其擾的財經名人包含阮慕驊、謝金河、沈春華、吳淡如、邱沁宜、胡睿涵等等。雖然警方不斷與臉書Facebook交涉，以移除這些假名人臉書，但一波未平，新的犯罪平台又出現，那就是YouTube。YouTube演算法更厲害，將假廣告推播到想要看財經資訊的被害者眼前，精準的瞄準「客戶」，且彈跳式的重複出現在「客戶」行動裝置上，造成被害人數不斷增加，加上彈出式廣告更難以捕捉移除，YouTube已成為二○二三年「詐欺重案組」！

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YouTube於二○○六年被Google收購，現在已是全球僅次於谷歌的第二大搜尋引擎，有超過廿六億活躍用戶，除了造成新聞業與第四台業者危機外，這個賺大錢平台也成為全球詐欺新目標，因為YouTube比以往任何時代，都吸引了更多的詐欺集團投入假廣告。全球許多YouTube創作者與用戶，都抱怨影音平台存在著大量假冒詐欺。

依據全球知名數據資料庫Statista1今年發表的最新數據顯示，YouTube平台上因為涉嫌詐欺或故意誤導，而被移除的廣告超過整體的七十五％，確實已是新世代詐欺溫床。詐騙集團先複製其他財經名人肖像和影片，再配上虛假的語音說明，例如「我真的是財經宜本人」，「老師親自帶你上投資天堂」，按三秒跳或QR CODE立即跳轉至LINE或Telegram群組，群組上熱烈的歡迎與經驗分享，形成假投資群眾包圍被害人的模式，被害人一旦獲得小利後，共犯即鼓勵投入大量資金，從股市、匯市騙到虛擬貨幣，受害族群遍及老中青所有族群。

YouTube雖然對外聲稱廣告客戶必須通過該公司供應商G2之驗證，但是目前G2驗證機制顯然存在很大問題，無法符合我國金融服務監管機關要求的認證授權要求，國際間也在討論，這類網路平台之假廣告受害者可否向該平台提告、求償？

（作者為中央警察大學博士生）

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