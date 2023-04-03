晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》名人話題：從FB騙到YT

2023/04/03 05:30

◎ 林書立

今年財經名人話題不是股市、房市或匯市，而是聊誰被冒名上了詐欺廣告！甚至有名人表示，假廣告粉絲數竟然還高於本尊。

目前已知飽受其擾的財經名人包含阮慕驊、謝金河、沈春華、吳淡如、邱沁宜、胡睿涵等等。雖然警方不斷與臉書Facebook交涉，以移除這些假名人臉書，但一波未平，新的犯罪平台又出現，那就是YouTube。YouTube演算法更厲害，將假廣告推播到想要看財經資訊的被害者眼前，精準的瞄準「客戶」，且彈跳式的重複出現在「客戶」行動裝置上，造成被害人數不斷增加，加上彈出式廣告更難以捕捉移除，YouTube已成為二○二三年「詐欺重案組」！

YouTube於二○○六年被Google收購，現在已是全球僅次於谷歌的第二大搜尋引擎，有超過廿六億活躍用戶，除了造成新聞業與第四台業者危機外，這個賺大錢平台也成為全球詐欺新目標，因為YouTube比以往任何時代，都吸引了更多的詐欺集團投入假廣告。全球許多YouTube創作者與用戶，都抱怨影音平台存在著大量假冒詐欺。

依據全球知名數據資料庫Statista1今年發表的最新數據顯示，YouTube平台上因為涉嫌詐欺或故意誤導，而被移除的廣告超過整體的七十五％，確實已是新世代詐欺溫床。詐騙集團先複製其他財經名人肖像和影片，再配上虛假的語音說明，例如「我真的是財經宜本人」，「老師親自帶你上投資天堂」，按三秒跳或QR CODE立即跳轉至LINE或Telegram群組，群組上熱烈的歡迎與經驗分享，形成假投資群眾包圍被害人的模式，被害人一旦獲得小利後，共犯即鼓勵投入大量資金，從股市、匯市騙到虛擬貨幣，受害族群遍及老中青所有族群。

YouTube雖然對外聲稱廣告客戶必須通過該公司供應商G2之驗證，但是目前G2驗證機制顯然存在很大問題，無法符合我國金融服務監管機關要求的認證授權要求，國際間也在討論，這類網路平台之假廣告受害者可否向該平台提告、求償？

（作者為中央警察大學博士生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書