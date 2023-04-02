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自由廣場》繁星放棄率增加的原因

2023/04/02 05:30

◎ 鍾邦友

大學繁星放榜後放棄錄取資格者計有五百九十九人，竟然是去年二百二十六人的一倍有餘，有專家表示應是考生發現去年分發入學人數少、缺額多，不少人考取比預期中更好的校系，於是決定放棄繁星資格，想要再一拼分科測驗，但筆者認為另有原因。

近年來因少子化，各大學無不大增繁星與申請入學的招生名額，連原本堅守考試分發比率不降以維社會公平的台大都開始轉變，開始主張提升個人申請、繁星推薦、希望入學等管道的比率，其他大學如清大分發入學比率更早就低到只有百分之二十，如此名額愈來愈少，一旦報名者增加，就難說會對考生更加有利。

真正的問題是在繁星本身的設計上，早年繁星的限制十分嚴格，只能推薦一校一系，且錄取後不論放棄與否，均不得再參加任何升學管道及轉系，因此想要參加這個管道的學生必須孤注一擲，抱持破釜沈舟的決心。

但現下繁星不但可以轉系，又可以放棄後再參加分發入學，且志願數大增為一校一學群，以台大的第一類學群為例，考生可以填十二個志願，包括文法商的系組皆可選擇，有些學生不想落榜，當然會把喜歡不喜歡的全數填滿，屆時若錄取不理想的志願，大可放棄再拼分科測驗，以制度原先設計的初衷，希望考生慎選志願後擇其所愛愛其所擇，根本大相徑庭。

原本是精推細選且得之不益的美味雞腿，如今卻因為條件大幅放寬而變成可有可無的無味雞肋，繁星的放棄率也難怪逐年增加了！

（作者為大學兼任助理教授，高雄市民）

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