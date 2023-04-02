自由共和國》林修民／半導體做為外交經貿投資資源重分配

捷克駐台代表史坦格（David Steinke）曾表示，捷克政府已把台灣正式列為亞洲區域「優先夥伴」，史坦格也希望促進台捷半導體合作，但他坦言競爭者眾，「各國駐台代表都在敲台積電的門」。（資料照）

林修民／科技專欄作家

台灣目前半導體產業實力為許多國家所羨慕，面臨全球半導體與資通訊產品供應鏈的重組進行式，台灣外交經貿支援這些歐美重要國家發展半導體，不只能發展我國外交實際的軟實力，也可以幫忙解決我國半導體業者擔心未來人才不足的隱憂，可謂一舉兩得。（彭博檔案照）

台灣過去外交政策以大（中）國自居，才以有多少邦交國數目作為外交成績。事實上，台灣四面環海，地理位置作為印度洋與太平洋的關鍵樞紐，台灣應該善用自己的貿易彈性作為推動國際外交的實體優勢，而非以金錢外交支撐邦交國數目，尤其台灣目前半導體產業實力為許多國家所羨慕，面臨全球半導體與資通訊產品供應鏈的重組進行式，台灣外交經貿支援這些歐美重要國家發展半導體，不只能發展我國外交實際的軟實力，也可以幫忙解決我國半導體業者擔心未來人才不足的隱憂，可謂一舉兩得。相較於為了外交國數目以現金給與友邦，對我國效益可為天壤之別。

台灣為了面子而失去實際優勢，最經典代表作即以早期蔣政權仍在安理會常任理事國時，時任美國國務卿羅吉斯報告尼克森總統，將幫助台灣推動聯合國雙重代表權以對付阿爾巴尼亞推動的以中華人民共和國驅逐蔣政權議案，後來甚至還找了對台灣友善的岸信介（也就是前友台首相安倍晉三的外公）幫忙勸說蔣介石接受這種可能被外界視為兩個中國的議案，只可惜後來蔣政權為了堅持中國唯一正統，推託浪費時間，最後被迫離開聯合國。

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經過數十年的發展，台灣早已歷經民主化的過程，過去為了做為「大國」，唯一中國的外交策略早已不合時宜，實際跟歐美日的外交友誼不只可以提升台灣在各國的地位，也可以做為台灣經濟外貿的後盾。

以捷克為例，捷克駐台代表史坦格（David Steinke）曾表示，捷克政府已把台灣正式列為亞洲區域「優先夥伴」，史坦格也希望促進台捷半導體合作，但他坦言競爭者眾，「各國駐台代表都在敲台積電的門」。而史坦格的最終夢想是在捷克成立「台捷半導體研發中心」。

實際上，不只上述還沒有半導體產業的捷克等缺人才，就算本身是半導體大國的國家也十分缺人。以我們自己為例，半導體供應鏈中，從上游的設計業到中段的晶圓代工業再到後段的封裝業，都有產業界人士出來擔憂台灣少子化以及理工人才的缺少會阻礙產業發展，這也是國家在台清交成等成立半導體相關學院的原因，扣除台灣，日本因應台積電在九州熊本設廠，加深原本當地廠商如SONY的人才爭奪戰，根據日媒報導熊本大學也將在二○二四學年度將新設半導體相關科系。

半導體人才缺少是半導體供應鏈重組的長期趨勢

在一九九○年代前，歐美日是全球半導體主要生產國。美日強在記憶體，而美歐強在IDM整合製造。經過卅多年後的現在，全球半導體重心已經移至亞洲。

如今，亞洲在晶圓代工、記憶體與封裝測試皆為第一，IC設計為第二。歐美特別是歐洲出現真空狀態，故不難以解上述捷克駐台代表的發言。歐美半導體產商近年來之所以慢慢退出全球市場，除了原先台日韓的競爭對手外，中國新進廠商利用國家資本的補助以及透過許多智財權營業秘密侵權議題開出大量產能，也是歐美日廠商之前不願擴廠的主要考量原因。

如今資通訊產品供應鏈正進入重組階段，只靠現在自由世界（台美日韓）供應全球資通訊產品的需求-半導體的供應是遠遠不夠。因為未來包括最近很紅的AI—ChatGPT，無人機（無人車）等新的應用都需要更多更快的半導體。這也是為何不只台灣、各國的半導體廠商仍喊缺少半導體人才的主要原因。

政府幫忙解決半導體產學落差

除了數量不足外，現行半導體課程的訓練在產業界與學界其實有不小落差。台積電即將邁入二奈米閘極全環（GAA）電晶體之際，事實上連台灣這個半導體大國都有很多半導體科系都還在教平面電晶體。更不用說記憶體（十奈米級DRAM，一二八層NAND等）製造訓練等，而設計方面能跟上3GPP等國際標準進度的學校也寥寥可數。

學校也不是不知道上面的落差，主要是工程重視實作，只有透過實驗或是實際操作才是真正懂一門學問。但半導體學門設備投資金額龐大，隨便一個半導體設備甚至電腦輔助設計軟體（EDA）對學校都是天價，連想去下線晶片的平常商業價格對學校而言都是不可承受，這也是台灣過去為何成立國研院半導體中心的原因，提供學界能夠有實作晶片的機會。

之前日本媒體曾經分析台積電至日本設廠後，日本半導體人才極缺的現象，主要是日本離開半導體市佔率越來越遠，很多學校都已經不訓練半導體人才，其實這也是台積電至國外設廠最大的煩惱 - 就是如何找到適合的人才。而這個現象不只存在日本，歐洲也是一樣，除了，像德國德勒斯登等傳統半導體地點外，歐洲之前已經很少興建半導體工廠，故歐盟近年也推出自己的半導體復興方案，但，這些都需要大量的半導體人才供應。

外交資源重分配︱半導體專賣國

筆者認為台灣與其把外交援助的資源拿去用現金給與友邦來維持其不與中國建交的誘因，還不如拿來與對我國有興趣的大國合作發展半導體研發中心，也幫忙訓練半導體人才給我國廠商使用。類似傳統連鎖店中央廚房的概念，高階半導體研發製造留在台灣，成熟製程可以跟國外合作，同時也可以解決台灣環保、水電、土地徵用的問題，提高台灣產業的附加價值。

而與各國合作成立的半導體研發中心可以因地制宜，例如日本強在半導體材料與設備，合作的研發主題就可落在這類項目，而台灣合作的研發產出的專利與成果則與當地國共同持有，由於我們共享民主法治，也不需要特別擔心會有智慧財產權被偷竊的問題。如果外國是透過台灣全額捐助的半導體訓練的人才，也可以要求其有在我國公司服務年限的義務，又可以幫助我國廠商解決半導體人才不足的困境。

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