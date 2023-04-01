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自由廣場》狒狒之死 為企業上了一課

2023/04/01 05:30

◎ 林尚榮

二○一八年七月，美國路易斯安那州的Audubon動物園，有隻雄性美洲豹逃出獸籠，咬死園內狐狸、羊駝等九隻動物，約一小時後即被園方用麻醉槍制伏，人、豹無傷。遊客安全第一，並「快速」讓偷逃的動物「安全」回籠，是最高指導原則。

回頭看台灣。六福村動物出逃非首次，三月十日，狒狒出現在平鎮區一家工廠，十七日在菜園被鄰長發現，里長確認後將事件貼在Line群組和臉書上，不久接到六福村的小姐來電，希望他收回，因「被查到動物逃脫會罰錢」。

員工考量公司的成本、形象，或擔心自己被究責，不希望走漏消息，可以理解。據里長表示，六福村還在祥安國小附近樹林架設捕籠，顯示致電之後，也有行動方案。如果狒狒因此被逮，一切落幕，此舉將會是公司內部危機管理的成功案例。

基層員工自認為是「把事情做對(Do Things Right)」，但她的主管應當進一步判斷，靠捕籠成功的機率有多大？過去累積多少經驗？而請求里長撤文有助於「快速」回籠嗎？還是如何將里長的熱心，轉換為逮捕過程的助力？也就是「做對的事情(Do the Right Things)」更重要。

二十三日，六福村對外否認這狒狒是從園內逃脫，稱地方政府與林務局清查結果，比列管的一五五隻還多一。如果發言人是被第一線同仁蒙蔽，這是通報系統有問題、邏輯有問題（少一才等於逃脫）；如果刻意對外欺瞞，這已是企業文化的敗壞、SOP說寫做的不一致。必須檢討。

二十七日狒狒被射殺身亡，震驚全台。二十九日六福村在深夜發出聲明，「判斷脫逃狒狒為本園所有」；因為結紮傷口方式被獸醫認出和園區其他狒狒的特徵吻合。網路沸騰。證明企業的誠信和正義一樣：遲來的誠信，不是誠信！

開槍獵人說，受到六福村獸醫授權才射擊，六福村否認，要提告，直指「狒狒脫逃與誰指使開槍是兩回事」。理性看，確實是這樣，但狒狒慘死，企業此時是需要更多感性的處理與應對。桃園農業局列隊鞠躬送狒狒，是對的補救方向，但不是對的方式；如是刻意用矯情引導話題，模糊管理無能，更不可取！

從一隻狒狒的十八天「自由行」，窺見一家五十多年的企業集團過去在ESG（環境保護、社會責任、公司治理）的努力大打折扣，值得其他企業借鏡與省思。

（作者為上市公司專業經理人）

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