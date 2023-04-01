晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》翻轉上下課，蔣萬安頭昏？

2023/04/01 05:30

◎ 胡顏

台北市長蔣萬安宣布，為兒童節的到來，台北市公私立國小以下學校，可在四月份選擇一天「上下課時間翻轉」，改成下課四十分鐘、上課十分鐘，讓學生可以選擇做自己想做的事。蔣市長興高采烈，筆者卻是有些話不吐不快。

首先，「翻轉上下課時間」會衍生諸多問題，例如下課時間超長，任由孩子想做什麼就做什麼，奔跑、運動、打球、嬉戲等都可以，但萬一出現意外受傷的情況，誰負責？

事實上，「翻轉上下課時間」已經在許多學校行之多年，過去「翻轉上下課」可能只是一節課或半天的時間，對於課程的影響不大。如今實施一整天，勢必對教學預訂進度有所影響，苦的是基層教師。

如果蔣市長真的關心學童在學期間的生活，可以增加每天「長大節」的下課時間和次數，或是增加體育課的節數。只是在四月份擇一天翻轉上下課時間，作秀的意味濃，實質的助益少。

市長該深思熟慮的是，如何翻轉台北市的教育？至於翻轉上下課時間這等小事，留給教育局長或校長決定就行了，他們會知道要在開學前老師備課時就先行定案，而不是臨時拋出決策，後果讓基層去承擔！

（作者為台北市國小退休教師）

◎ 徐嘉欣

台北市長蔣萬安宣布「上下課時間翻轉」，讓學生可以選擇做自己想做的事。有媒體評之為「驚喜」，小朋友應該也很開心，筆者倒是受到不少驚嚇。

驟然要小學生一整天在校的時間，幾乎都是自由活動，孩子準備好了嗎？再說，若要從事動態的活動，不外乎就是打球，那麼球場肯定是不夠的，會不會導致學生起衝突？至於靜態，應該就是到圖書館看看書，可是圖書館又哪能容得下這麼多學生？可以想像，屆時也些學生會選擇在教室或校園某個角落「發呆」，有些會「賴賴趖」。等上課鐘聲一響，這些分散各處的學生恐怕還沒走到教室，下課鐘又響了，那麼任課老師要怎麼知道學生的出缺席狀況？學生的行蹤無法掌握，就是安全上的漏洞，蔣市長可曾想過？理想很豐滿，現實很骨感，我懷疑有幾個老師會贊成市長的作法？

（作者為退休教師，高雄市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書