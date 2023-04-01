自由廣場》翻轉上下課，蔣萬安頭昏？

◎ 胡顏

台北市長蔣萬安宣布，為兒童節的到來，台北市公私立國小以下學校，可在四月份選擇一天「上下課時間翻轉」，改成下課四十分鐘、上課十分鐘，讓學生可以選擇做自己想做的事。蔣市長興高采烈，筆者卻是有些話不吐不快。

首先，「翻轉上下課時間」會衍生諸多問題，例如下課時間超長，任由孩子想做什麼就做什麼，奔跑、運動、打球、嬉戲等都可以，但萬一出現意外受傷的情況，誰負責？

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事實上，「翻轉上下課時間」已經在許多學校行之多年，過去「翻轉上下課」可能只是一節課或半天的時間，對於課程的影響不大。如今實施一整天，勢必對教學預訂進度有所影響，苦的是基層教師。

如果蔣市長真的關心學童在學期間的生活，可以增加每天「長大節」的下課時間和次數，或是增加體育課的節數。只是在四月份擇一天翻轉上下課時間，作秀的意味濃，實質的助益少。

市長該深思熟慮的是，如何翻轉台北市的教育？至於翻轉上下課時間這等小事，留給教育局長或校長決定就行了，他們會知道要在開學前老師備課時就先行定案，而不是臨時拋出決策，後果讓基層去承擔！

（作者為台北市國小退休教師）

◎ 徐嘉欣

台北市長蔣萬安宣布「上下課時間翻轉」，讓學生可以選擇做自己想做的事。有媒體評之為「驚喜」，小朋友應該也很開心，筆者倒是受到不少驚嚇。

驟然要小學生一整天在校的時間，幾乎都是自由活動，孩子準備好了嗎？再說，若要從事動態的活動，不外乎就是打球，那麼球場肯定是不夠的，會不會導致學生起衝突？至於靜態，應該就是到圖書館看看書，可是圖書館又哪能容得下這麼多學生？可以想像，屆時也些學生會選擇在教室或校園某個角落「發呆」，有些會「賴賴趖」。等上課鐘聲一響，這些分散各處的學生恐怕還沒走到教室，下課鐘又響了，那麼任課老師要怎麼知道學生的出缺席狀況？學生的行蹤無法掌握，就是安全上的漏洞，蔣市長可曾想過？理想很豐滿，現實很骨感，我懷疑有幾個老師會贊成市長的作法？

（作者為退休教師，高雄市民）

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