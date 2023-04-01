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自由廣場》黑道失控 是被政客捧上天

2023/04/01 05:30

◎ 蘇天從

竹聯幫明仁會月初在台北辦春酒，大陣仗的席開百桌、舖元首才能享有的紅地毯，警方罕見動用優勢警力持續掃黑迄今，媒體從未間斷的報導，日前貴報兩篇專題報導「黑白不打交道 警佈線情蒐陷困境」、「掌控黑幫日益薄弱 二解方減輕警方束縛」，更是觸動老刑警的我。

目前黑道看似失控，答案不是警方的無能，而是一連串的失策。我們回顧一下民國六十年代大園分局轄境還是隸屬桃園分局，整個大園鄉是一位綽號「目鏡張」的刑警──張森驊的刑事責任區，他怎麼掌握？他從桃園搭客運車前往刑責區探查前，會先打電話給地方大老「五叔」率角頭「蕃茄醬」等人在大園客運站等候，在杯觥交錯後，便明瞭整個地區發生了啥事，該辦人就辦人，該放情就放情，整個鄉的黑道由他節制，治安與黑道就由刑警完控。

今昔的不同在那？刑警連跟黑道見個面、吃個飯都要層層限制，而政治人物為了選票、黑金，搶了刑警的角色與黑道攪和，沒有刑警抓與放的本事，卻把黑道捧上了天，讓他們從政當高階民代、當中常委、國策顧問，部會首長還跟他們牛驥同一皁，縱容他們雞棲鳳凰食，去包山包海、綁標圍標，見不得光的「夜壺」一旦翻身掌握了國家機器，與刑警之勢攻守異也。不學卻有邪術，誤國僨事的利用選舉、從政掏空國家財政，挾持人事，操弄警政，反讓刑警低頭。

臨檢站崗無疑是最笨的方法，但也是最無奈的舉措。其實警方應可以從人脈、金流、組織架構下手，深入清查黑道背後的人脈，全民幫忙肉搜，那些政治人物與黑道、不法業者掛勾，次而請金融、檢調單位配合調查不法營生斷其金脈，再究其組織架構與複雜的共生關係斷其水電、停其業，只要全民、司法、政府機關全力支持，相信「擒賊必能擒王」。

亡羊補牢，未為遲也。也是該檢討放寬刑警作為的時候了。

（作者現任公職，著有《百官行述》）

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