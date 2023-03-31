自由廣場》邱國正與顧立雄

◎ 趙萃文

國防部邱國正部長日前曾提出「他國高層來訪」及「頻繁軍事交流」會是中共「師出有名」的藉口。國安會顧立雄秘書長日前接受媒體專訪則嚴正表示：「紅線不是中國可以任意畫的」，外賓訪台不是挑釁，如果紅線可以讓中國任意畫，那就不用出門了，也不用接待任何外賓。有媒體指稱，顧秘書長的表示是在駁斥邱部長「師出有名」說法，隱喻「兩岸情勢嚴峻下，國安首長認知分歧」。

近期印太區域地緣戰略的變化，台灣位居地緣戰略的樞紐，各國益形關注台海和平穩定的重要性，國人亦擔憂中共是否會對台動武；而蔡英文總統出訪友邦並過境美國，中共至少會在跨越中線機艦比例上增加，各國安機關首長自是得密切關注與因應。

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上開言論，毋寧是兩位國安首長為國家安危謀方策、計長短，相信兩位舵手都深具因應風險的韌性強度，和平穩定的共同價值，在國安維護步伐上，同心戮力因應挑戰。

中共機艦不斷侵擾台灣周邊海域，國軍必須提升防衛能力，確保國家安全，守護民主價值。蔡總統強調我們有決心、有信心，更有能力保衛家園，但同時也重申，在理性、平等、相互尊重下，願和北京展開對話；陸委會邱太三主委也呼籲中共當局以對話代替對抗，更彰智勇沉毅的態度。凡此，足徵國安首長不僅要有說出論述的話語，周延避戰的作為，更要有預防衝突的思維、提出具有「韌性」的安全策略來管控風險。

期待國安團隊都能攜手合作為國家做出貢獻，讓世界對台灣放心，為確保台灣的和平穩定及經濟發展「做出最好應對」！

（作者為法學博士，大學助理教授）

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