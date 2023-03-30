自由廣場》324血腥驅離糾正案 遲來正義

◎ 潘寬

九年前的三三○反服貿遊行，約有五十萬人站上凱道，除了表達對國民黨政府向中國門戶洞開的擔憂，更是不能接受一周前三月二十四日凌晨，警方在行政院的血腥驅離。可惜的是，當晚授意部屬的時任行政院長江宜樺、時任總統的馬英九等人，或者施暴卻「查無此人」的員警們，沒有一個負起責任。

所幸，事隔九年，監察院針對三二四暴力驅離事件，日前通過了糾正案，對行政院、內政部、警政署、台北市政府警察局、台北地檢署，要求應確實檢討改進。這對當晚的受害者們而言，算是一個微小又巨大的遲來正義吧！

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即便難以抹滅的傷害已經造成，在民主自由的台灣，竟然還有這樣威權時期的警察國家手段。但透過多年的訴訟與這起糾正案，我們讓社會知道，警方面對公民不服從的群眾，進行攻擊與報復是不對的！也再次打臉馬江二人「當年完全支持驅逐學生」或者只是「拍肩驅離」等的說詞。

而這些年來，中國對台灣的敵意與日俱增，透過網路、經濟、政治與軍事等等各種手段，對台灣進行文攻武嚇已是家常便飯。若沒有當初太陽花運動，我們是否早已落入中國的糖衣毒藥陷阱中？正在中國作秀的馬英九，還認為與中國簽署服貿是對的嗎？

（作者為太陽花學運參與者，新北市民）

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