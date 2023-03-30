自由廣場》請大人們不要再剝奪孩子的健保乳酪

◎ 王志堯

台灣自2020年起開始進入「生不如死」的年代，全年粗出生率(千分之7.01)及粗死亡率(千分之7.34)呈現反轉，全台人口數當年底減少3萬1885人。近三年來，這個生不如死的現象仍繼續擴大，去年(2022年)全台出生數為13.9萬人，死亡數為20.7萬，台灣的人口又少了6.8萬人。若趨勢不變，在2070年那一年就會減少台灣人口的1%，23.3萬人，接近一個新北市永和區或土城區人口。台灣少子化的結果造成老年(〉65歲)的人口不斷增多，醫療社會福利的資源也不斷向長照、老年人照顧傾斜。而且有限的社會資源，也會擠壓到兒童醫療社福照顧的資源。

以健保署的年度醫療支出就可以發現，2017年，各年齡層健保醫療花費及占比，0-19歲的族群占全台灣人口的18%，但只有使用不到人口佔比的一半，8%的健保資源。從健保平均每人的醫療費用來看，80歲以上的老人平均約為14萬元。這個費用是使用在0-4歲幼童的醫療費用的7倍(平均2萬元)，也是學童平均醫療費用的14倍(平均每人1萬元)。我實在不願用更聳動的說法，說在台灣照顧1位80歲老人的醫療費用，可以醫療照護7位0-4歲的幼兒或是14位學童，但事實就是如此。

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再加上健保署將再開辦長照3.0，及居家照護健保給付，還有各大醫院增辦老人醫院及其重裝備等等，這些健保的乳酪不是增加每個人的健保費，就是從我們台灣幼兒及學童的手中奪走。

兒童醫療的健保給付長期偏低及不足，已是不爭的事實。即使是健保對於6個月以下的嬰兒有加成100%(即二倍)，六歲以下幼童加給50%。但兒童的醫療照護是人力密集的付出，而且照護的對象常不會表達自己的病痛，需要更多的問診時間，及不在配合的情況下做理學檢查。在醫院照護的病童，從體重1公斤的早產兒到80公斤的肥胖小大人都有，尚有各式各樣的罕病等等，都在考驗一家兒童醫院或是醫學中心兒科部的照護能力及醫材、衛材的完善準備。也因為個案少或是醫材困難取得及經營不易，全國現有的五家兒童醫院，除了中醫大兒童醫院有總院的人力及相關設備的支援，財務勉強打平外，其他四家兒童醫院的財報營收都是嚴重虧損。

事實上，根據罕病基金會及台大兒童醫院李旺祚院長的說法，歷年罕病藥費專款支出剩餘都在2到10億元之間，這些未支出的健保費，若用於兒童的醫療及兒童醫院補助，會對中重難罕病童的照顧有很大的助益，相對於長照2.0衛福部支出250億/年，長照3.0估算至少每年500億，是絕對的九牛一毛。

台灣的少子化趨勢，也造成高齡產婦增加，高危妊娠比率增加及早產兒(未滿37週，105年10.7%至109年11.6%)及體重小於1500克的嬰兒比率增加(105年1.8%，109年2.07%)。高危險妊娠生產時需兒科醫師在產房stand by(健保不給付)；低體重及早產兒的併發症非常多，需特別救護車，才能轉送到醫學中心或兒童醫院(健保不給付轉送費用)。台灣人口的平均餘命在OECD國家是前段班，但在1-4歲兒童死亡率卻是倒數最後第二名。台灣新生兒死亡率是千分之2.5，遠遠高於南韓(千分之1.5)及日本(千分之0.9)，而且是連續9年(2012至2021年)居高不下。台灣的兒童醫療資源與照護比先進國家也是遠遠不足。身為兒童醫療工作者40年，看到台灣少子化現象變成灰犀牛(眼見但不願面對)的國安危機，及醫學生將兒科視為畏途，只因錢少事多國家健保不重視的夕陽科別，實在感觸良多。

兒童醫療是在照護台灣的未來，讓每個新生兒都能健康長大。我們誠懇的呼籲，不要再將兒童的醫療資源乳酪奪走，請訂定出健保中兒童醫療資源的下限，保障兒童醫療資源，不會因人數減少兒越來越萎縮。提高兒童醫療的給付，讓花上數倍於照護成人時間精力的兒科醫護人員有合理的待遇。在上小學前的健檢及自費疫苗(超過新台幣2萬元)由健保來給付，落實每個台灣之子都讓國家養的政策。

台灣的大醫院，住院病人的平均年齡已都大於65歲了，事實上每家醫院都以照護老人醫療為主的醫院，台灣現在最需要是更多的國家級兒童醫院及兒科醫師，來照顧愈來愈少的新生兒、幼童、學童及青少年。沒有他們，也就沒有台灣的未來！

（作者為中國醫藥大學兒童醫院院長）

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