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自由廣場》平心靜氣談馬英九訪中

2023/03/30 05:30

◎ 藍去蕪

歷史與現狀的對照往往是殘酷的。過去高喊獨立的民進黨，現在則是捍衛中華民國在台灣的中流砥柱；而過去與中國共產黨打過內戰，一心想達成統一的國民黨，現在則是拼命迎向中共，似乎忘了蔣經國對國民黨人的警告。哪個政黨站在當前國內國際局勢正確的一方，答案不言可喻。正確與否，在於政黨是否有反省調整的機制。而馬英九與國民黨今日的困境，正是無法因應國內外政經形勢調整下的必然。

馬英九的訪中，許多人看到的是舔共、背叛台灣、背叛中華民國的表象，但除此責怪言論外，是否還應從中反思未來可以促進台灣更團結，國家更現代化、更文明的契機呢？

事實上，馬英九的舉動不難理解，他是部份外省族群，同時也是部份對中國、中華懷有憧憬人們的普遍心理狀態。當這種心理狀態過強，則會讓所謂的中華民族主義凌駕諸多客觀事實與理性判斷。這也是為何馬英九明知接待層級被矮化，明知中共刻意放縱網路上，甚至現場民眾的羞辱言論，也要不惜唾面自乾地說出此行「非常滿意，超乎預期」。撇除馬英九的前國家元首身份不說，其實他也只是一名被虛幻民族主義與鄉愁困住的老人，筆者相信此行後他內心自然有譜。

作為目前「暫時」站在主流民意一方的民進黨，若要幫助國民黨真正落實本土化，以及避免國民黨不被少數急統勢力綁架，最應該做的不是只有對立而已，更應從中幫助國人認清中共的本質，認清中共並非真的想振興中華，而是現階段必需披著這件外衣來幫助其維持統治及對外正當性。若執政黨能如此做，相信對中國、中華保持虛幻鄉愁的人，也會願意融入台灣，並以具現代性意義的公民身份融入，而非以民族主義來看待台灣。

簡言之，借此機會協助國民黨推出國民黨版的「台灣前途決議文」，才是將國民黨從爭相靠向中共的光譜重新拉回「經營大台灣，建立新中原」的軌道上。

（作者為社科院博士，台北市民）

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