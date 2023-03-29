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自由廣場》國機國造要有更高國防科技要求

2023/03/29 05:30

◎ 張延廷

空軍的「高教機國造」是為培養第四／五代戰機飛行人員的基本訓練，不僅要在二○二六年完成六十六架「勇鷹」高教機的編成，也要延續「國機國造」政策，對服役已四十年的T-34C教練機進行更換，籌獲後繼機種以培養符合主力戰機的飛行人才。

近年歐美國家的「高級飛行訓練」，是以可執行多重任務科目的「先導換訓」（Lead-In Fighter Training）教練機隊為訓練主軸，可做為我國空軍未來建置新一代戰機飛行員教育的參考，且歐美亦以高性能渦輪螺旋槳教練機擔綱此一課目。

目前空軍官校仍以「三階段、三機種」模式培訓戰機飛行員，學員先以T-34C教練機初級飛行，再以駕駛AT-高級教練機培訓，結訓後頒授代表基本飛行員資格的飛鷹胸章，戰鬥飛行員再派赴台東基地接受「F-5E/F」超音速飛行和基本攻防訓練，就是所謂「部訓機」的代表。

目前空軍籌購的勇鷹，是以原本IDF「經國號」雙座機為藍本，簡化其複雜的航電系統，使之能兼負高教機和部訓機的訓練能量。俟二○二六年全機隊編成時，空軍官校「戰鬥組」飛官的飛行訓練流程將變成「三階段、二機種」，縮短新進飛行員銜接部隊期程，達到快速養成現代化機隊高標準戰力的目的。

完成戰機飛行員基本戰備前的「高級飛行訓練」所耗費的國防投資頗為昂貴，又必須維持新一代高教機的運作成本與電子技術條件，都在現代化國防預算中佔有相當比例。若能以相同的飛機裝備、場站設施、訓練準則下，展開軍用高級先導飛行課程，則可大幅節省國防預算，也能達到向下扎根目的，兼顧國防政策自主原則。

我國在教練機研發歷程中，在一九七○年代中期即有「航發中心」研製的「中興號」教練機，並依任務需要研改為前進空中管制機、海洋偵察機、對地攻擊機，在我空軍飛機裝備上曾佔有重要角色。早年在採購T-34C時，也曾有瑞士廠商來台推銷PC-9渦槳教練機，只是當年國家衡量對美軍購財政負荷，才未予進口。

雙座高級教練機配備航電、光學前視紅外線、新設計機翼結構與「手不離桿（HOTAS）」系統，都凸顯教練機的必備性能。軍用高級飛行課程內容亦有待這些功能的發揮，而這些屬於第四代戰機銜接的訓練，大量運用現代航空光電技術，飛行學員在操縱高級教練機同時，也在熟悉戰鬥機座艙的操控環境，以至於相同的光電視覺操作訓練。此亦說明當今僅有少數型別的高級教練機，足以擔當未來高度電子化匿蹤戰機的先導換訓任務，我國必須做到這項科技水準，才算真正達到國機國造的戰略目標。

（作者是前空軍中將副司令、前空軍官校校長、清大榮譽講座教授）

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