自由廣場》歡迎韓大將軍 再次投入大選

◎ 岳日明

反綠（反台灣）大聯盟的紅藍柯陣營，除了朱、侯、張亞中、趙少康外，柯文哲、郭台銘、王建煊，還有前幾天在永康交流道豎立超大型看板的韓國瑜也躍躍欲試。

朱說「總統候選人將採徵召方式，六月初將提名最強的母雞」，但未指名誰是最強的母雞？黨內目前民調最高的侯也不敢對號入座。

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城府極深的朱立倫，擔任黨主席的目的就是為了選總統，但卡在朱自己民調始終起不來，只能望著大位興嘆；舉棋不定，優柔寡斷的侯友宜卻卡在「落跑市長」的掛慮，加上侯除了警政、市政的經驗外，其他的兩岸、國防、外交，美中、美中台關係，國際政治、經濟、產業和高科技等，完全一問三不知。相較於見多識廣，與總統工作相關議題都非常嫻熟的賴清德，侯根本看不到賴的車尾燈，以致民調直直落，連藍媒中廣民調侯都輸給柯，落到第三窘境。

距離六月初徵召，時間還有兩個多月，條件極其普通的侯友宜，屆時民調恐摧枯拉朽，被打回原形。這段期間朱立倫訪美日歸來，論及學經歷、外語能力、國際觀等等，朱比侯好太多了，屆時朱的民調逐漸起色，與侯相當，甚至超車都有可能，明眼人一看，所謂「徵召最強的母雞」，答案不就是朱本人嗎？大家不要忘了，二○一六國民黨通過提名洪秀柱，民調卻直直落，時任黨主席的朱一聲令下換柱，不是朱上柱下？

其實，在朱宣佈「總統改為徵召」的隔天，韓陣營立即掛出大型競選看板，為什麼呢？聰明如韓總，早已看出端倪？再者，二○一八在黨主席吳敦義率領下，縣市長選舉因韓流的風起雲湧，打趴民進黨，吳卻退居幕後，二○二二縣市長選舉朱主席同樣是大贏，豈能不辦初選？那豈不是私相授受？二○二○韓輸蔡英文二六五萬票，二○一六朱輸給蔡，卻高達三○八萬票。

若按論功行賞，明年大選門票若採徵召，韓比朱更具正當性。「徵召」確實無法服眾，為杜悠悠之口，國民黨總統候選人宜採初選，並立下規範「誰初選勝出，就支持勝出的人。」來場君子之爭，開大門走大路，泱泱大黨仍值得期待。

（作者是台北市民）

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