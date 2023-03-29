自由廣場》馬先生，可憐哪！

◎ 賴彥丞

本周一台北的某家報社糗大了，頭版斗大標題報導宣稱國民黨近來密集討論兩岸政策論述，已有初步共識將訴求「九二共識就是中華民國」，結果馬上被黨主席朱立倫打臉表示不管黨中央、智庫都沒有這樣的討論；二版誇稱馬英九將獲得「元首級」待遇，習近平親信、中共中央政治局常委丁薛祥將到場接機，事實證明來見馬的根本只有到國台辦副主任的層級。

綜觀馬英九自中國上海下機之際，別說中共接機層級由正國級高官降至副部級小官，就連個迎賓用的紅地毯都不存在，沒有「元首級」待遇，更沒有「特首級」待遇，只能用「先生級」待遇來形容。曾幾何時，當馬英九還是總統時，對中軟弱之餘還能與習近平見上一面；如今卸任後固然有前總統的名份，但現在無論再如何舔共，也只被中方看扁，彷彿習當局也跟那些不滿的中國網友一樣，認定這位連「台灣地區前領導人」稱謂都不提起的「馬先生」就是「來要飯的」，此情此景最適合套句韓國瑜的名言：可憐哪！

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當然「可憐之人必有可恨之處」，馬英九赴中會落得如下場，其實也是中共看清這位過氣政客，在台灣根本已幾乎沒有任何可觀的政治實力與能量，可實質推動統戰進程，而且利用馬的來訪以對台宏斷交再次傷口撒鹽、抵銷蔡總統訪美聲勢之目的已然達成，如此一來又何必擺出高規格來接機呢？這樣對馬英九「用完即丟」的中共固然可說太過現實，但又何嘗不是馬的自取其辱呢？

馬英九的難堪，不知道對那些整天幻想對中求和就能有尊嚴，甚至被統一後還能飛黃騰達的統派人士而言，是否有種大夢初醒之感？

（作者是陽交大碩士生）

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