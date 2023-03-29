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自由廣場》（鏗鏘集）特殊國與國 光影的風景

2023/03/29 05:30

◎ 李敏勇

台灣與日本是特殊國與國關係，兩國之間無正式邦交，卻有比邦交國更深厚的情誼。比起台灣與中國，李登輝卸任總統前未實現的特殊國與國關係，台灣與日本的友好對照中國對台灣的敵意。東亞的台灣與日本在特殊歷史際遇中形成有若兄弟之誼；中國以台灣的父祖之國自居，卻常惡形惡狀，對台灣連特殊國與國關係都不願形成，遑論兄弟之邦。

謝長廷出使日本期間，台灣與日本兩國關係水乳交融。他的本國政治經歷，從台北市議員、立法委員、高雄市長、行政院長，更經歷與彭明敏搭配競選正副總統，以及諸多他以律師參與台灣民主化運動經歷，加上他在日本京都大學留學的資歷，與李登輝有相互鑑照的心性和形影。他們都知日、識日，對台灣和日本友好關係的建構和推進，具有熱情和實踐性。

《台灣與日本善的循環》（新自然主義）記述李登輝時代台灣、日本的交流互動，也記述謝長廷出使日本，積極推動兩國關係的心路歷程，留下一些人、事、物的點點滴滴，是歷史也是文化風景，更有他人生際遇、從政之路，留下的動人心境，交織文化情懷。以「善的循環」敍說台灣與日本關係的發展，特別具有令人動容的視野，與台灣和中國關係比較，彷彿光與影的對照。

台灣曾被清帝國割讓給帝國時代的日本，歷經五十年，戰後短暫的四年被代表盟軍接收的中華民國統治，一九四九年迄今的中華民國逐漸脫離中國，成為在台灣的中華民國，已發展成新的命運共同體，雖仍待正名，已是不同於中國的民主國家。李登輝未能實現的特殊兩國論，對照台灣與日本的友好，應該是一件憾事。謝長廷以大使身分留下的駐日經驗，以及他從政的某些歷程，譜現善的循環風景，值得關心台灣、日本、中國的人們觀照。

標榜祖國的中華民國，一九四五年十月廿五日代表盟軍接收日本放棄的殖民地台灣，並進佔統治。一九四九年，從中國流亡台灣，不只早已藉二二八事件殺害台灣精英，更以長期戒嚴藉反共及反攻大陸，宰制台灣。蔣氏父子後，台灣進入民主化，黨國餘緒反面相向，轉而親共、附中。馬英九降格訪中，刻意衝撞蔡英文總統過境美國的外交之旅，形成光照中的陰影。昔日，中國共產黨說要幫助台灣人民推翻中國國民黨政權，解放台灣；中國國民黨脅迫台灣人民反共，說要光復大陸。如今，國投共，共迎國。口口聲聲「中華民國」口號，表面膜拜蔣的一干黨國之徒，實則已經背蔣棄蔣，走向與善的循環相反的歷史之路，描繪著惡的風景。

（作者是詩人）

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