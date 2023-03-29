自由廣場》（林保華專欄）與捷克同在，與民主同在

捷克眾議院議長艾達莫娃率領一百五十人的代表團來到台灣，這是台灣有史以來最大規模的外國代表團，說明台灣國際地位的提升，也說明捷克共和國對台灣的友誼與支持。議長引用一九六八年捷克「布拉格之春」時流行的名言「我向你們保證，我們與你們同在，繼續與你們同在，在任何情況下和你們同舟共濟！」

布拉格之春指的是當時的捷克斯洛伐克共產黨總書記杜布切克推行「帶有人性面孔的社會主義」改革，蘇聯坦克進入首都布拉格鎮壓，杜布切克被迫下台。當時中共反對蘇聯出兵，似乎站在正義立場；然而一九五六年赫魯雪夫卻是在中共壓力下出兵匈牙利首都布達佩斯殘酷鎮壓起義，當時我身在北京讀書，為解釋出兵合理，當局安排頻繁政治學習對我們強迫洗腦，還自誇他們立場比蘇聯堅定。兩種立場截然不同，理由很簡單，就是要與蘇聯爭奪國際共產主義運動領導權；何況此時中共因為每天亂罵「蘇修」而擔心也被入侵。

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一九八八年我有幸在香港最豪華的碧麗宮電影院觀看由捷克作家昆德拉的小說《生命中不能承受之輕》改編的電影《布拉格之春》，後來中國作家戴晴也從北京給我寄來由作家出版社「內部發行」的該部小說中譯本。一九八七年還是中國最開放的年代，這部小說還要「內部發行」，可見中共自始至終都沒有認同帶人性的布拉格之春。一九九八年我與內子從紐約到捷克旅遊，時值布拉格之春卅週年，我們特地到溫薩斯拉斯廣場獻花，那裡也是一九八九年天鵝絨革命所在地。

布拉格之春的退場也是逐步的和平進行，杜布切克從降級到被開除黨籍，沒有被捕與軟禁，維持高聲望。天鵝絨革命後的一九九二年，捷克與斯洛伐克和平分手成為兩個共和國，沒有公投，只是國會通過，兩國至今友好相處。從帶人性的社會主義到天鵝絨革命再到分手，都是和平進行，這才是民主與和平，才是真正的民族復興，文明價值的展現，無愧於他們享有盛譽的文學藝術。它不同於中國人的嗜血殘殺。

馬英九在中山陵說，「深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭」。這是無知的笑話，孫中山進行的革命與北伐根本就是暴力進行，才養出蔣介石與毛澤東的數十年內戰與暴力統治。馬英九怎麼不講追求民主？沒有民主，哪來真正和平？

捷克、立陶宛等中東歐諸國嚐過被出賣的災難與共產黨的極權統治，才理解台灣目前的處境，因感同身受結成的友誼才是最牢固的友誼。他們與台灣同在，與民主同在；台灣也與他們同在。期望這些國家將來聯合起來，在適當時候與台灣分批或同時建交，共產中國能夠同時與這些國家斷交與報復？兩年前，立陶宛毅然決然退出17+1合作機制，因為那個1是中國；也許未來的17+1，應該是17加台灣，因為彼此有共同的民主價值，也不會有以大欺小問題，在經濟與各領域才會有真誠的合作與發展。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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