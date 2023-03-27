自由廣場》工兵奪刀表演的荒謬

◎ 方屏生

報載蔡總統視導五二工兵群戰鬥工兵營，該單位安排了「奪刀術」操演。總統致詞時指出，近戰格鬥的訓練源自於去年底所提出的「強化全民國防兵力結構調整方案」，希望這項演練，能夠更貼近實戰，更符合現代作戰的需求。筆者不得不說，國防部或陸軍拍錯馬屁了。

國家元首視導工兵單位，要驗收的項目，絕對是與步、砲、裝、化學、通信、衛勤、兵工等獨立兵科全然不同的專業，譬如壕溝建立與破壞、坦克與重武器陷阱、橋梁與道路的建設或破壞、地雷埋設或清除等等。安排步兵近戰或是特戰部隊的奪刀術，真不知道葫蘆裡賣什麼膏藥？是否以為蔡總統沒當過兵，任何操演項目都OK？

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此事還凸顯了教育訓練結合戰備整備的問題。首先，奪刀術並非常人常景之訓練科目。媒體經常報導警方奪刀術的演練畫面，真實的情況是開槍制伏，或者反應在去年八月台南市兩名員警追緝偷車賊時慘遭利刃割喉的不幸事件。換言之，「空手奪白刃」的不確定性風險太高、非常高，訓練時機與目標都不對。其次，軍警的奪刀術表演都是「安排好的橋段」。第三，假設戰場上真出現這一幕方圓一百公尺內單兵的步槍、刺刀、鋼盔都失去，地上石頭、木棍等防禦物品也都清潔溜溜，而解放軍持「刀」來犯，此時阿兵哥要堅持奪刀，還是跑給他追？

現代化戰爭已經打到太空了，國軍高層還陶醉在這種表面功夫，耍古早把戲？恐怕會讓老百姓對於即將來臨的一年期義務役訓練，無法抱太大希望。

（作者為陸戰隊退役少校，台中市民）

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