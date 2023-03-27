自由廣場》離婚放寬 談配套法案

◎ 王昌國

憲法法庭於一一二年憲判字第四號判決宣示，民法第一○五二條第二項但書規定一律不准有責程度較重的配偶請求離婚，對於某些個案顯然過苛，應於二年內妥適修正。此判決是否改變婚姻的本質、動搖夫妻關係、有無引發如為小三小王解套的道德疑慮等，大法官的意見書已深入剖析辯證，值得一讀。

另此釋憲結果引發的效應，已不單純是離婚的要件應如何放寬，因為離婚通常涉及財產及未成年子女，應有相關的配套措施，此對於民法主管機關的法務部如何提出妥善的法案，確實是艱鉅的挑戰。本文提供以下的想法，期待能拋磚引玉，作為參考：

請繼續往下閱讀...

一、明定客觀標準：建議採行分居達幾年等較容易審查的客觀事實為標準，否則就「對個案顯然過苛」的判斷，易淪為法官個人主觀價值的展現，且為爭取法官的同情，法庭恐將淪為當事人大灑狗血的情感場所，而無助於化解紛爭。

二、強化弱勢配偶的財產保障：本件聲請人之一的朱政坤法官，在憲法法庭的言詞辯論中便提到，應從如明定婚前協議分配財產、請求贍養費、預防脫產等法律機制，來保障無責的一方等語。實務常遇到配偶不善盡財產報告義務，又財產若在國外幾乎無法查證，或抗辯自己名下的不動產、存款、保險皆是他人借名所有等，而造成弱勢配偶的舉證不易及訟累，最後仍有可能落得無錢可拿的窘境。立法上不妨考慮對違反說明義務的配偶，以視為追加財產價值的計算方式，較能保障弱勢配偶。

三、兼顧未成年子女的利益：引進分居離婚的法制，能夠有效減少孩子上法庭作證父母間衝突的困境，另如果能納入心理諮商協助父母修補親子關係，並利用家庭日促成合作式父母，使子女在父母分居或離婚後，仍能享有共處的機會，不會感到孤單或被遺棄。

四、將同居伴侶關係法制化：儘管最高法院承認事實上夫妻，但同居伴侶仍不能享有等同夫妻的財產保障，例如無繼承權，且如何認定事實上夫妻多所爭議，也間接影響孩子的權益。單靠司法判決只能救濟個案，而無法一體適用，且緩不濟急，立法上是否要維持這種差別待遇、得否以戶政登記簡化認定等，宜一併檢討改進。

（作者為嘉義地院家事庭法官）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法