自由廣場》回顧四年前柯文哲糊弄美國

◎ 陳永昌

民眾黨主席柯文哲，將以總統參選人身份於四月初訪問美國。四年前這個時候，柯文哲剛好結束訪美行程。時隔四年，兩趟美國行最大不同，在於美中兩國對抗格局全面升級，柯文哲還會在美國人面前推銷「兩岸一家親」陳腔濫調？新一回美國「面試」之行可以過關？

二○一九年三月下旬，柯文哲現身美國華府，一度被視為投入二○○○年總統大選起手式。除了智庫座談與城市交流，當時正值美國國會休會，柯文哲未見到任何一位美國國會議員，只是如同一般觀光客參觀國會遊客中心。與同年三月與七月兩度訪美的前桃園市長鄭文燦相比，鄭先是拜會十多位參眾議員，後來又獲得前眾議院議長裴洛西親自接待。柯文哲事後自評「只算是及格」，顯然連自己都不滿意訪美成果。

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柯文哲訪美期間，揭櫫「親美日，友中」立場，再三強調不要把中國當敵人。以簡化民粹語言搏取網路聲量，但美國政學界人士並不買單。如知台派學者葛來儀（Bonnie Glaser）與柯文哲碰面後直言，「親美日，友中」過於空洞，這口號或許能在華文社會產生共鳴，但美國人根本無法理解，美國人會想知道「友中」具體細節是什麼，柯文哲沒講清楚，留下的問號比解答更多。

柯文哲則回應說，接觸對象多數是外交體系人員，這些人鮮少與醫師打交道，尤其又是急重症外科醫師，才會不習慣其邏輯思想跟說法。柯文哲始終沾沾自喜外科醫師身份，溝通不良則是對方的問題。

柯文哲更被看破手腳，成為美國人眼中立場搖擺的「雙面刀鬼」！台灣人公共事務協會（FAPA）會長郭正光透露，美國學者專家心知肚明柯文哲在台灣大聲批評總統蔡英文過度親美，在智庫閉門座談時，卻是前後矛盾宣稱台灣在安全上沒有其他選項，唯有親美；甚至為討好保守派學者，柯文哲還在另一場座談中改口台灣應該更加親美。這種兩面手法自暴其短，返台後，美國媒體直接點名柯文哲是「危險的親中總統候選人」。

四年前第一次美國「面試」成績慘不忍睹，如今美中新冷戰格局確定成形，美國無論保守派或自由派、共和黨或民主黨、行政部門或立法部門，罕見達成一致抗中的「華盛頓共識」。柯文哲重訪華府，若繼續其「兩岸一家親」與「美中等距外交」等不切實際主張，註定將一事無成！

（作者為企業專業經理人）

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