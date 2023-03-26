自由共和國》劉佩真／今年中國半導體將面臨美中科技戰、景氣循環的挑戰

美國的出口管制使長江存儲的技術難以進一步精進。（取自網路，美編合成）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA理事

二○二三年全球半導體業確實會同步面臨景氣循環陷入向下調整的階段，特別是二○二○～二○二二年上半年半導體業皆呈現供需失衡的價量齊揚走勢，整體晶片荒也使得半導體業處於超級景氣循環週期，在此情況下，自然中國本產業也難逃脫此格局。更值得注意的是，雖然各國半導體業也將面臨美中兩強對抗下選邊站，或是地緣政治上的考驗，但首當其衝的依舊是中國，畢竟美國對中國的各項封鎖措施將難有鬆綁的空間，此將導致對岸半導體廠商除了面臨景氣下修的挑戰外，更要迎戰美國的管制政策，該如何繞道進行國產化，或是正常營運該怎麼維繫，成為中國半導體廠二○二三年所難以迴避的難題。

近期中國半導體業不時傳出指標性廠商營運不佳、整體企業註銷家數攀升等訊息

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在繼華為、中芯國際之後，長江存儲被美國列入貿易黑名單，擴廠計畫大受影響，也就是說長江存儲位於武漢市的第二個工廠自二○二○年破土動工，計畫投資約一千億人民幣，將產能提高兩倍，但在美國對於半導體持續實施禁令後，晶片製造設備安裝工作皆尚未開始；此外，長鑫存儲本來計劃在合肥總部附近建第二個工廠，目前辦公大樓已經完工，但生產設施建設面臨長期延宕；再者，二○二二年中國共五七四六家晶片相關企業被吊銷、註銷，較二○二一年的三四二○家大幅成長六十八％，除了一部分反映半導體業景氣於二○二二年下半年開始出現反轉下向之外，主要係因美國對中國實施的科技戰，特別是鎖定半導體領域，讓不少企業在核心關鍵晶片、半導體設備、EDA等取得無門，或是部分中資企業僅為了取得政府補助，但在對岸官方大力掃蕩人謀不臧問題後，選擇關閉企業；且不論如何，上述情況皆顯示出美國對中國半導體產業的各項管制、壓制措施，正逐漸讓對岸半導體業產生負面效益。

美國對中國半導體業各項的管制與聯合盟友共同箝制的動作預計將有增無減

基於美中兩強間不論是政治、軍事、科技的競爭仍持續，因而可預見二○二三年美國對中國半導體業各項的管制與聯合盟友共同箝制的動作仍無放寬的可能性，也就是從先前美晶片法案的附加條款（限制赴中國投資）、由美台韓日共組的Chip 4晶片聯盟、美聯合日荷對中國半導體設備出口進行限制、美方加強對中國半導體管制（如新四大出口限制、全面打擊中方AI與超級電腦和晶圓加工領域），皆可反映出美中科技戰來到新高峰，美對中半導體各環節打擊的合圍之勢已成，美對中頻頻加碼管制，負面效應將外溢至全球半導體供應鏈，但遭受到嚴重打擊的依舊是中國，預計對岸半導體國產化的進程將遭到延宕，技術製程的發展能見度亦持續降低。

二○二三年中國半導體業將與全球同步面臨終端應用市場疲弱、庫存去化而呈現景氣明顯趨緩的態勢

二○二三年全球半導體銷售額年增率將由二○二二年的四．四％轉為負四．一％，台灣半導體產值也將由二○二二年成長十八．五％轉為二○二三年衰退四．五六％，顯然由於全球經濟成長率明顯趨緩，部分終端電子應用產品需求仍顯疲弱，加上半導體供需結構需要時間進行調整，客戶、通路端的庫存也在上半年持續處於去化階段，因此國內外半導體業景氣已由二○二○～二○二一年全面性的上揚，轉為二○二二年分歧的走勢，二○二三年更將進入修正階段；此景氣格局也將同樣套用在中國半導體業，預料二○二三年對岸本產業銷售額的表現也將未如以往，其中不管是晶圓代工、積體電路設計業、半導體封測業、記憶體製造業等，皆將一併遇到景氣循環處於向下調整的格局。

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