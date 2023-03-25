自由廣場》平議「西台濱海水庫」構想

◎ 張炎銘

拜讀自由廣場「再論西台濱海水庫」投書，民眾憂心乾旱，願意提供抗旱構想，值得鼓勵。個人欽佩其構想的大膽，但以務實的水資源工程角度，要先考慮水質、水量及其他工程、經濟、環保等各面向的可行性。

外傘頂洲被稱為「移動的國土」，平均每年向南漂移約零點八公里。鰲鼓林場以前是海埔地開發範例，滄海桑田從鰲鼓農場又變回濕地，要在這二者之間建造長三公里、高十公尺的土石堤壩，工程技術上必須非常慎重考慮：堤壩如何長期屹立在海上？如何抵擋暴風、潮浪的沖刷與侵蝕？況且，河口堤壩都有水質問題，例如金門慈湖是鹹水湖，不能供水；新加坡的馬里納堰堤(Marina Barrage)水質不佳；即便澎湖的赤崁地下水庫，在靠海的一側建有混凝土截水牆，剛完工時，水質還好，五年後就發現水質鹽化，則這座西台濱海水庫即使能挺住，又如何維持水質？

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經濟面上，該水庫北堤三公里、南堤十二點五公里，將外傘頂圍成長十四公里、寬三公里的陸地，至少是千億級預算的大工程，而功能只是彌補偶而供水的不足，則絕不是最佳方案。即使從桃園、新竹、台中一直到台南、高雄海邊，國人能同意、奢侈地各布置一座日產三十萬噸海淡廠，都要比這個方案更有經濟效益。且其對海岸環境的破壞，環保人士也會跳腳。況且山區水庫水質較佳，節省淨水費用，還能節能以重力供水，濱海水庫無此優勢。

濱海水庫原是指利用河川下游建堰壩取水或人工湖蓄水。例如烏溪大度堰，雖因水質較差，只供國光石化卻還夭折，但其實大度堰還是可供水給附近其他工業區。近幾年，由於鳥嘴潭人工湖及中庄調整池的成功，水利單位著手其他平地人工湖的規劃，如頭前溪蓄水池及金沙溪人工湖。個人也認為將河川下游的河川公地或低生產力土地建設成濱海水庫，是未來水資源開源的重要手段；一些滯洪池也可思考如何改、加建並配合管理，讓滯洪池也能如水庫一樣，成為兼具防洪與供水的水利構造物。

（作者曾任水利署組長，著有《閱讀水庫行腳臺灣》）

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