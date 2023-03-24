自由廣場》評廉政署進駐中興大學校園

◎ 劉正達

報載「廉政署中部辦公室因配合行政院中興新村活化規劃，將大樓移撥供興大南投分部教研使用。為避免中區業務延宕於一一一年八月十五日召開研商會議，會議中興大校長薛富盛主動表示可提供舊有廳舍（舊園藝系館及部份興大一村）為廉政署使用。興大表示，廉政署主責公職人員反貪、防貪、肅貪工作，在興大校園的辦公室負責一般行政。校外閒置宿舍興大一村為辦案區域，與校園區隔且具獨立動線，無涉軍警不入校園。商借程序依行政院『國有公用財產無償使用原則』經校內簽准核定。」這可能是台灣高教史上首次有檢調單位進駐大學校園。如此重大議題學校未經公開資訊說明，未經校內行政會議或校務會議等民主程序討論，僅經校長簽准核定，近乎黑箱作業，無怪輿論沸騰。

廉政署其執行業務能否明確單純區分一般行政與辦案偵訊？況且宿舍區尚有住戶，作為辦案偵訊區域是否妥適？又舊園藝系館為超過五十年建物，依文資法第十五條應先由主管機關進行文化資產價值評估，興大是否完成這個程序？

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廉政署廉政人員具司法警察身分，執行肅貪工作，其作業包括情蒐、監聽、跟蹤、偵訊等，雖說辦案偵訊作業移至興大一村，但偵訊作業是二十四小時進行的，所有後勤人力物力的支援也需二十四小時維持一定量能，可以想見未來校園內二十四小時都將有偵防車與人員進出。

又民眾赴廉政署檢舉或抗議事件也迭有所聞，例如南投縣即有縣議員參選人率眾赴廉政署檢舉縣長貪瀆、苗栗坤輿自救會大批成員也赴廉政署檢舉苗栗縣政府瀆職圖利。可以想見未來校園內將不定期有民眾聚集陳抗，媒體SNG車聚集的現象，這對校園的寧靜與師生安全都會造成極大的威脅。

廉政署不是一般的行政單位，為了校園教學與研究環境的優質化，應避免進駐大學校園。筆者建議廉政署可運用因少子化而關閉的中小學校園建築物為辦公處所，除可活化公有建物外，也可行政與辦案偵訊無縫接軌增加效率。

（作者為中興大學校友，現任大學教授）

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