自由廣場》公衛人跟你聊聊猴痘

◎ 陳伯杰

猴痘疫情持續延燒，恰巧這些病例中的大多數與男男性接觸者(MSM)社群有關，媒體與網友紛紛使用「特殊交友圈」等字眼報導。

然而，猴痘病毒的初次傳播可能是通過破損的皮膚、呼吸道、眼睛、鼻子或嘴巴，也可能通過接觸被病毒污染的物體感染，例如床單和衣服，因此將猴痘感染與男同性戀或MSM族群直接聯繫起來是不恰當的。

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也許將猴痘認定為「只會傳染特定族群並與自己無關」的想法，會讓多數人覺得安心，但這樣的想法不僅無法避免疫情擴大，反而更容易加速疾病的傳染。

此外，猴痘相關的社會污名不利於防疫工作，包容性的語言和較不具污名化的詞彙才能協助控制猴痘的疫情，以下是一些減少猴痘社會污名的建議：

避免使用具有負面暗示的詞彙：此類詞彙容易產生誤會，增加負面刻板印象強化錯誤連結。像是「疑似案例」和「隔離」等可以用「可能案例」和「避免與他人接觸」替代。談論「感染」猴痘時，避免使用「傳染」或是「散播」，因為這暗指了蓄意傳播和歸咎責任，暗示患者以某種方式做錯事，或者比其他人差勁。這會加深汙名破壞同理心，降低尋求治療或參加篩檢，甚至配合疫調及隔離治療的意願。

使用溫暖的文字，避免使用負面的情緒化文字來描述猴痘：負面戲謔的用語會影響人們對猴痘的觀感，使人們抗拒確診，也加重了對疑似感染者、感染者及其親友的壓力。

目前在社群媒體中，錯誤資訊和謠言比猴痘疫情傳播得更加快速，造成了很多負面的影響，特別是特定族群的社會污名化和歧視。猴痘是很好預防的傳染病，我們需要的是積極地談論有效的預防及治療方式，使用根據科學數據和最新的官方健康建議，準確地談論猴痘帶來的風險。提升警覺，有症狀及早就醫，配合疫調，打造友善支持的環境，共同面對猴痘的傳染。

（作者為衛生局關懷訪視員督導、成大公共衛生研究所碩士）

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