自由廣場》再論「西台濱海水庫」

◎ 劉一德

從二○○○年開始，每隔二至三年，我國中南部就會出現嚴重乾旱，限水幾乎已成常態。在山區建築水庫，合適地點越來越少，且會破壞生態及河谷農林地，淤積後功能喪失等，已無未來性。台聯曾於二○二○年大選前，提出「西台濱海水庫」的倡議，於今似乎可以再拿出來討論了。

濱海水庫並不是什麼新的發明，香港、澳門、新加坡這些濱海城市，為了擴大儲水水域，早就在原海岸線外築堤圍湖，洗鹽抽沙，建造淡水水庫。其實連澎湖或是金門，也早就各自有成功水庫、慈湖水庫的濱海水庫案例。「西台濱海水庫」的工程大要是：

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一、在鰲鼓林場至外傘頂洲北端，建築一道長三公里，高十公尺的土石堤壩。

二、在布袋港突堤至外傘頂洲南端築一道十二點五公里長，十公尺高的土石堤壩。

三、外傘頂洲圍成長十四公里，寬三公里，上覆土石及土壤的陸地（來自濁水溪及曾文水庫和其它水庫的淤積土壤和河床疏濬）。

四、完工後，此一半人工島成為森林及四百座風力發電機，雙層覆蓋的綠林、綠能區。

五、朴子溪及六腳排水溝，引流至北港溪出海。

「西台濱海水庫」完工後，我國不但多了一座面積一百二十平方公里，蓄水量超過十億噸的淡水水庫，比目前最大的曾文水庫多出三億噸，並且多了一片面積四十平方公里的「風力發電」森林。不但把每年颱風期流失掉的百分之七十的雨水留了十億噸下來（目前全台總蓄水量才二十一億噸），徹底解決西海岸平原抽地下水導致地層下陷的問題，還創造了巨大遊憩空間（風帆、湖濱、海濱、森林淨化空氣等等）。這個大型的經建計劃構想，很希望學界、政府相關部門，一起來討論看看。

（作者為台灣團結聯盟黨主席／前國大代表）

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