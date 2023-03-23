自由廣場》中國青年評馬英九訪中

◎ 木下實

最愛扯「憲法一中」的前總統將要自我送「中」，我聽到後尷尬的臉都掉到褲腰帶下了。他踏上我國的每一個舉動，都會證明他與事實脫節了。

假設這個人曾是「一中」的，那他在面對自己領土上的叛亂團體時，我好像感覺看到什麼投降的俘虜。當然了，可能有人比較樂天，還以為那是愛國的黑道。那再一個問題，假設你憲法上的人民向你訴苦了，你見是不見？還是你要放任一私人武裝擅自拘禁毆打你的人民？當然啦，有的人就是不愛聽民意，覺得沒有抗議蠻不錯的，畢竟自己有過不少心靈的創傷。還有，一國元首要是被省長級別的人迎接了，沒有感覺被小看嗎？還是缺乏溫暖，要到這邊討抱抱？我就以最大智商來估計他這個動作好了，雖然很難，要假設一個人弱智都是裝的。

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在美國要努力捍衛民主政權的時候，前總統這樣做會讓外界怎麼看？去面試特首啊？

再假設他有智慧一點，去謀求在華臺人的支持？中國經濟這麼糟，沒登出的基本上也難講有什麼作用。

那是去爭取臺灣免於捲入中美對抗？天真！泡泡裡待久了，就愛這樣一廂情願。

我敢說我見過的中國人，九成五都沒有覺得臺灣的自由是需要尊重的，都妄想著「收復」臺灣，從來沒有質疑過所謂民族大旗的爭議性。他們相信習近平是為了收復臺灣，才要保住自己的位置的。可悲的是，他們也只能相信，不然習近平為什麼把企業的客戶都得罪光了，換來一頓制裁，一下子把那些神吹半導體給滅了。只有這種偉大的阿片，才能麻醉將來更糟的生活。

誠然我也不相信美國能再派地面部隊來捍衛臺灣，再打一次阿富汗。如果台灣民眾覺得自由是無所謂的東西，反而跑去炸美國人，這種人說實在的不值得救。然而要是民眾肯自救，美國靠間接支援，照樣平定了伊拉克的伊斯蘭國武裝。輔以制裁，中國人也會摸著癟癟的肚子懷疑這一切值得嗎？

疑美論者不相信美國的實力，那看看海思，有再供貨一顆晶片嗎？華為離解散並沒有什麼分別。看看長江儲存，機台有人維護嗎？中國業內都不敢叫貨了，只能流成白片售賣。這也正是美國為什麼要分散半導體供應鏈的風險，就是不要給中共籌碼，免得世界盟國質疑美國的制裁政策擾亂全球商業運作，短期內軍用武器製造也會受到很大的影響。

疑美倒是簡單，但是套句中國流行語：「隨隨便便勸人躺平投降，實在是患了軟骨病」！

（作者年輕時從中國到台灣讀過書）

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