自由廣場》老師，抱歉，這次我反對！

◎ 林靖堂

猶記多年前盛夏，對社會改革躍躍欲試，參與傳學鬥讀書會，進而認識馮、郭等傳播學界改革派翹楚。在恩師啟蒙下，參與媒體公共化、公廣集團改革運動。跟著學術前輩爬猴山促膝長談，談論著批判學派學理如何，形塑了如今投身媒體與政治工作的我。非常感激老師們的諄諄教誨。

依稀記得，當時眾人不斷援引日、韓、英、歐例證，呼籲國家應投注資源發展公共廣電，效法BBC壯大本土影視文化力量，力推公共媒體，帶領台灣抵禦中、西各方文化帝國主義。作為曾經的媒改成員，學生至今在政治工作上仍不忘關切台灣傳播政策，雖人言微輕但謹記初心。

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但「吾愛吾師，吾更愛真理」。周一在「反戰連署」記者會現場，老師們不斷指謫美帝主義在全球點火，然而當媒體問及中國角色時，卻以「兩岸關係非研究領域」任性打發。將整場記者會「內容分析」，一個多小時的發言，論及中國不到五句話、五分鐘；論及美帝威脅，則占九成以上。學生認為，如此發言不僅薄弱且輕率，更不符幾位資深學術工作者過往嚴謹學術態度。

與二十年前時空背景不同，西方民主陣營已不若過往強盛，如今更要面對中國霸權與東方帝國主義崛起，今在習近平領導下，有意取代美國領導地位，並以集權思想取代民主普世價值。然左派過去大力撻伐美帝擴張，對蘇、中兩強假借社會主義箝制人民生活，並形成相對於資本帝國的極權帝國主義，卻往往失聲。

不僅如此，馮、郭兩師多年主張以影視傳媒文化力抗文化帝國主義論述，早已無法因應時局。現今之勢，台灣須結合西方民主陣營各領域資源，反擊來自中國方方面面的文化與武力侵奪；若僅聚焦影視傳媒文化，在小眾與社群媒體，乃至於短影音洗腦的當代，已不足以抗衡。

此外，該反戰論述提及台灣應與中美兩國等距，但老師們似乎忽略，有侵略野心的中國與台灣間的地理距離，遠遠「近於」千里外的美國，中國戰機只消數分鐘即可抵達台灣上空發動攻擊；如此無視地緣政治，令人不寒而慄。老師們更忘記曾經響應圖博、維吾爾的人權呼籲，也選擇性的遺忘了美國左派大師喬姆斯基對香港爭取民主的支持。

老師們反戰，老驥伏櫪滿腔熱血精神值得欽佩，但遺憾未能看清全球局勢已不可同日而語，台灣主權危在旦夕。人類是該「反戰」，聲明錯在忽略中俄方是主戰國。要台灣反戰棄械，等於要大雄拒絕他人幫助，光著屁股讓胖虎欺負。學生相信此非反戰本意，然為師者的反戰論述卻恐自陷不義，間接為中國背書說項而晚節不保，令人憂心。

身為學生，吾仍深信老師們的學術信念並奉為圭臬。然如今執意冒眾矢之的仍欲「反戰」，身為影響力甚微的後輩，要向您說：我反對！

（作者為前媒體改造學社成員、前傳播學生鬥陣召集人）

大教授與張伯倫

◎ 賴彥丞

近期深陷赴中爭議的馬英九，執政時期最為人詬病的就是擁有號稱歷屆行政團隊學歷最高的「博士內閣」，結果個個都是不食人間煙火的「蛋頭學者」，執政無能終落得「九趴總統」惡名，這樣的象牙塔學者，也發生在以陽明交大榮譽教授傅大為等人發起的「反戰」聲明上。

這份聲明裡最大的荒謬，就是假反戰之名以行粉飾侵略者、鼓吹投降主義之實。按照這群老教授的「神邏輯」，如果俄羅斯侵略烏克蘭是由於美國的「挑釁」，那麼二戰時納粹德國侵略波蘭不就也是英法的「挑釁」嗎？回顧歷史，希特勒之所以敢恣意發動戰爭擴張領土，正是因為吃定當年英法兩國被「反戰」的綏靖主義所蒙蔽，縱容德國併吞奧地利、強佔捷克斯洛伐克，當時英國首相張伯倫在簽署惡名昭彰的《慕尼黑協定》後還高舉紙條稱「我從德國帶回了我們時代的和平」，如今淪為永遠的歷史笑柄。

相較於張伯倫的軟弱無能，英國二戰功臣邱吉爾則說：「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱！可是，屈辱過後，你仍得面對戰爭。」一針見血地點出，面對毫不講理的極權國家，若是一味鄉愿地認為「以和為貴」唾面自乾，只會換來對方的軟土深掘，而終致自身陷入萬劫不復的境地。

筆者更可以說，為何台灣需要備戰以防範中國的文攻武嚇，正是因為要守住得來不易的民主自由！這份珍貴的自由，也包括了這群蛋頭學者胡說八道的權利，不然傅大教授認為在台灣能習以為常的發表反政府、反政治常識的謬論而不受清算，難道在您深怕得罪的中國有任何一點可能受到這份基本的人權保障嗎？

（作者為陽明交通大學碩士生）

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