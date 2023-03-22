自由廣場》自信滿滿的乞丐來了！

◎ 愚工

馬英九的中國之行，是非對錯，對各界不同意識形態、不同政治利益的族群，都有不同評價。在中國官方，國台辦表示「非常歡迎」，但在民間，網路上一篇題為：「馬英九先生此時為何要來大陸」，副題為「優越感十足的乞丐」，署名「阿SIR觀察」的文章，令人高度關注。

文章用「自信滿滿的孔乙己」刻劃馬英九。孔乙己是魯迅小說《孔乙己》的主角。「小說描述孔乙己在封建腐朽思想和科舉制度毒害下，精神上迂腐不堪、麻木不仁，生活上四體不勤、窮困潦倒，在人們的嘲笑戲謔中混度時日，最後被封建地主階級所吞噬的悲慘形象。」

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馬英九是中華民國的前總統，哈佛大學法學博士，「甲等特考 及格」，出身國民黨權貴，有豐富與顯赫的學經歷，卻被中國拿來與乞丐及孔乙己相比擬，真是情何以堪。

值得注意的是，在網路言論管控嚴格的中國，官方歡迎馬英九的同時，卻讓這種刻薄馬英九的「民間」文章在流傳，令人合理懷疑，馬英九中國行的每一場宴請，馬英九吃的佳餚是否會如民間傳說都被吐上口水。無獨有偶，二○一八年七月中國著名網站《搜狐》一篇評價馬英九，題為「清白的罪人」，署名「雲石」的文章指出，「今日的國民黨，已經嚴重缺乏價值認同，真正淪為一群烏合之眾。各路大老心中所想的，不是如何重整河山，只是想榨乾這家百年老店的最後殘存價值，借正統之名招攬人心，擴充私人勢力」。

「擴充私人勢力」之說與國民黨近日的宮鬥若合符節，與「國民黨那些人都是來騙吃騙喝」的說法層次不同，卻有異曲同工之妙。馬英九的中國行是馬在「擴充私人勢力」，還是騙吃騙喝，還是在傷害國民黨與台灣，各方解讀不一，個人認為中國「民間」的看法，才是中共真正的內心世界。

（作者從商）

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