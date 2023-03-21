自由廣場》馬英九訪中 千錯萬錯

◎ 林子堯

前總統馬英九宣布將訪問中國，由於他是第一個中華民國卸任總統訪問中國，立刻引發各界非議。馬辦強調，這趟行程單純是祭祖掃墓性質，沒有政治意涵，但從中國國台辦的文字歡迎，再到習近平訪俄時刻，跑到中國送暖。馬英九搞錯的重點是，他的身分到哪都是政治，且在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，會帶給國際社會錯誤的印象！

首先，馬英九這次到訪中國，是台灣第一位訪中的卸任元首。此例一開，未來若有國民黨籍總統，勢必有了一個可以遵循的指標，往後卸任者絡繹不絕到中國，將形成無窮後患。

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國民黨一直強調，民進黨也有人曾到訪中國，但他們搞錯重點是，馬的身分不是民代或地方首長，是中央層級的總統，中國若以地方首長方式待之，將嚴重矮化我國國格。從中國國台辦的歡迎詞，隻字未提「前總統」頭銜只稱「先生」，代表馬英九對身分的堅持沒有任何底線。

再者，馬英九還刻意帶著台灣年輕人訪中，這是要營造一種錯誤形象，就是台灣也有許多年輕人心向中國。對馬而言，更是對中國送暖，雖然其任內曾發生九年來最嚴重的反中運動，甚至間接影響到香港，但他帶著台灣新生代赴中，背後含意不辯自明。馬英九做為一手促成太陽花學運的卸任元首，不懂避開爭議，在三一八學運滿九周年時，再次重擊台灣形象。

最後，則是重傷台灣的國際形象。習近平在國際孤立俄羅斯時選擇訪俄，對比蔡總統訪美，是兩岸國家領導人對專制與民主態度的選擇。馬英九作為卸任總統，不親美就罷，反而去跟極權陣營送暖，完全不顧人民感受。

鑑於前總統馬英九的做法，對台灣未來影響極深。為破除台灣人民憂慮，建議有志參選總統者，可考慮加碼強調「一旦當選總統，基於總統職務的高度及對台灣的國際形象，只要中國不放棄對台動武，終生不踏入中國領土。」如此可安民心，亦能讓美國為首的民主陣營，了解台灣的主流意向。

（作者是台大國發所碩士、高雄市民）

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