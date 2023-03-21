自由廣場》與獨夫無對話可言 國民黨切莫一廂情願

◎ 林逸民

國民黨智庫國政基金會「中共兩會後對台政策之影響」座談會上，前總統馬英九中國政策的主要策士趙春山，又如錄音般重複無新意的國民黨宣傳，聲稱國民黨當選，跟中國就會「有對話」，他更天真的認為，只要跟中國對話一下，就會恢復馬政府時代「好氣氛」，不會有解放軍機繞台。

趙春山若非嚴重喪失記憶，就是惡意欺騙台灣人，因為中共軍機從二○一三年開始進行遠航奔襲訓練，二○一六年時曾經一個月兩次來犯，都在馬英九總統任內。

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趙春山自己也清楚「美國會繼續遏止中國的崛起」，與馬英九總統時代國際情勢已經完全相反。若是台灣在這個節骨眼上，還整天想要跟中國勾勾纏，可是會成為世界民主陣營的眼中釘。

缺乏國際現實認知者，總是天真地認為對話一下就能解決事情，若真有這麼簡單，人類歷史上就不會有戰爭了。歷史上最有名的對話是，古希臘雅典侵略米洛島前雙方的《米洛對話》（Melian Dialogue），對話之後毫無共識，雅典屠滅了米洛島。

東亞歷史上，南唐李後主認為對宋恭順就有和平，毫無戰備，宋見有機可乘當然出兵侵略，李後主連忙去對話，趙匡胤只回以：「不須多言，江南亦有何罪？但天下一家，臥榻之側，豈容他人鼾睡乎？」

近現代也是如此，張伯倫認為跟希特勒對話一下就有「這個世代的和平」，簽署《慕尼黑協定》回國時還揮舞著文件，結果是立即引爆第二次世界大戰。美國柯林頓總統時代也認為跟北韓對話一下就會和平，結果是，北韓發現只要鬧事，美國就會來對話，可藉機勒索援助，自此鬧個不停。

國民黨應該最知道這點才對，歷次國共和談，國民黨都吃大虧，蔣介石深恨美國要他與中共對話，認為都是因此丟掉中國，豈料如今徒子徒孫中卻有成群的對話論者。

國民黨最崇拜的孫文早就明示對話無用論：「要請在亞洲的歐洲人，都是和平的退回我們的權利，那就像與虎謀皮，一定是做不到的。」諷刺的是，日後歐美二戰後的確無條件退回了許多條約取得的權利，包括歸還香港給中國，但中國卻撕毀「五十年不變」承諾。跟歐美可以對話，但想跟獨裁專制國家對話，無異與虎謀皮。

歐美跟俄羅斯對話了老半天，法國總統馬克宏一度洋洋得意認為自己說兩句話就有了和平，結果俄羅斯唬了他之後立即出兵攻打烏克蘭，讓馬克宏成為國際笑柄。

馬克宏天真盲信對話，只是丟臉而已，台灣若與虎謀皮，可是會丟掉性命。趙春山這種謬論，造就馬英九以前總統身分，知曉如此多國家機密，卻竟然還想率團訪中的準叛國行為，國人應該共同譴責，千萬別再讓這些對話論者欺騙善良的台灣人。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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