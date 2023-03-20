自由廣場》建議國民黨辦總統初選

◎ 陳文卿

國民黨常自誇是百年大黨，號稱人才濟濟，可是卻無法順利產生一個可迎戰二○二四的總統參選人，實在有夠尷尬。

藍營現在經常被拿來做民調比較的有三人，但卻各自有問題。朱立倫想選，卻因民調太低而不好意思說要選；郭台銘也很想選，卻卡在之前發狠話退出國民黨，現在不具黨員資格而無法選。只剩下一個民調最高而較有可能勝選的侯友宜，卻又偏偏不願爽快說決定參選。

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個人猜測，侯友宜之所以顧左右而言他，成天講空話，應非忸怩作態，而是有自知之明，知道自己雖然現在是藍營中民調最高的，但若與賴清德直球對決，經驗、能力與視野不足等缺點就將全面暴露出來了。所以說穿了，可能是不太敢主動參選。

選不上、不能選、不敢選，實足曝露出國民黨今天的窘境。既然如此，國民黨何不廣開大門，像民進黨一樣正式辦理初選，讓有意願者去登記，還可贏得「民主」美名。如果侯友宜決定參選了，當然很好，否則就如俗話所說的，強摘的果子不甜，國民黨就不要再強逼侯友宜了，讓他重回初心好好做市長。

話說回來，其實藍營內曾經表態想參選的不乏其人，有張亞中、王建煊、趙少康等，搞不好到時候朱立倫看看自己的民調雖然不如侯友宜，但與這些人相較都還高一些，親自下海參選就有正當性了。

（作者任職環保服務業，新竹市民）

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