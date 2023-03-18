自由廣場》從缺蛋看在地的養雞產業

◎ 蘇明通

近期缺蛋風波，引發一些經典名言，包括立委說的「養雞的畜牧業不像iPhone生產線」，可惜鴻海創辦人郭台銘沒有豪氣的接招，否則以製造手機生產線的理念在台設置科技化的養雞場，一定很有看頭。

不過設置及經營一座具有畜牧場登記證的養雞場也非常複雜、困難。除了雞糞、污水、臭氣的污染防治措施，需要符合嚴格的環保規定，及應付不時的禽流感、環保稽查、罰鍰、附近居民檢舉抗議外，也很少人能忍受髒臭的工作環境。

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家族經營的養雞場，如果後輩無意接手，往往會因為人手不足、缺工、雞隻禽流感整場撲殺，而關閉或轉售。沒踏進畜牧場的人，當快樂的享受餐桌上的美味雞蛋、豬肉的時候，是很難想像其原始生成場所的畜養環境，及業者經營的辛苦。

即使是既有的養雞場，蛋雞從小雞養至可以產蛋的成熟雞，大約需要四個半月的時間。因此這一波蛋荒，從業者努力增養蛋雞，到雞蛋產量逐漸增加所需時間，如果沒有進口蛋補足缺口，大約也需要四個半月的時間，也就是今年五、六月間才會逐漸緩解。

不過業者增養蛋雞的意願，一定會考量後續可能的利潤，及未來蛋價崩盤的風險。從穩定供應的觀點，政府實在不必管制蛋價（按人配給時才需管制），但是可以提供養雞業者蛋價保險、蛋賤收購的支撐措施。

此外，如果農委會能夠仿效經濟部、國科會，與地方政府、台糖公司合作，覓地開闢畜牧產業園區，訂定密閉、負壓、溫控、智慧化的標準廠房及畜養設施規範，供畜養業者進駐，並統一處理污染防治設施、環保規範，對於長期穩定供應國內所需的蛋、肉、鮮奶，一定會有幫助。

（作者為小農，台北市民）

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