自由廣場》十年前「外交休兵」秘辛

◎ 黃惟冰

二○一三年八月，路透社披露北京當局雖然利用日漸增強的經濟實力，與台灣在中美洲的諸多邦交國展開熱絡的經貿與投資往來，但並不急於挖台灣邦交國牆角。目的是為了幫當時的馬英九政府保留顏面，避免惹怒台灣選民；另一方面，也是為日後兩岸關係可能生變預作準備，保留一張隨時可以向台灣政府施壓的外交底牌。

此外，路透社更引述一名中國政策研究員的分析，估計北京當局至少婉拒了五個台灣邦交國轉換外交承認，改與中國建交的請求。事實上，除了近日傳出邦交可能生變的宏都拉斯以外，包括在二○二一年與我國斷交的尼加拉瓜、二○一八年的多明尼加與薩爾瓦多，以及二○一七年的巴拿馬，總計蔡政府上任至今，中美洲邦交國累積減少的數目也恰恰是五個。

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有鑑於此，與其說蔡政府外交失敗，導致邦交國持續減少，更可能的實情是，如同路透社所言，這些邦交國在馬政府時期就已經是同床異夢，只等北京一聲令下隨時可以「易幟」，反而是蔡政府接手後，還努力延續了幾年的外交承認。

總結而言，面對北京銀彈豐沛又願意從長計議的外交攻勢，我國中美洲邦交國的數量變化，在在證實了過去所謂的「外交休兵」，完全是馬政府一廂情願的鴕鳥心態，所留下的後遺症至今未消。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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